Chris Christie asegura que Trump “sabe que perdió las elecciones de 2020”, pero que “no lo admitirá por su ego”

Chris Christie, uno de los aspirantes presidenciales que más ha cuestionado al ex presidente Donald Trump, lanzó un nuevo dardo en contra del ex mandatario republicano en una entrevista ofrecida al programa “This Week”, con George Stephanopoulos, en ABC.

Christie, quien también es ex gobernador del estado de Nueva Jersey, aseguró que Trump “sabe que perdió las elecciones”, refiriéndose, por supuesto, a las elecciones presidenciales del año 2020, donde resultó ganador el actual presidente de EE.UU., Joe Biden. Pese a estos resultados, Trump no aceptó la derrota en principio, e incluso solicitó el apoyo de un grupo de abogados para intentar anular su pérdida.

“El hecho es que él (Trump) no cree que haya ganado. Él estaba preocupado antes de las elecciones, le preocupaba que estaba perdiendo. Y esto lo sé porque me lo dijo directamente. Él sabe que no ganó, pero su ego no le permitirá reconocer que él es la única persona en América, fuera del estado de Delaware, que ha perdido ante Joe Biden“, dijo Christie ante el presentador George Stephanopoulos en el programa “This Week” en ABC.

Un grupo de expertos en leyes incluso consideró, recientemente, que Trump podría enfrentar cargos federales por su presunto vínculo con el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero de 2021.

En un memorandum, publicado por un grupo de ex fiscales y abogados reseñado por el portal de noticias The Hill, los expertos indicaron que: “Trump sabía que había perdido las elecciones, pero no quería renunciar al poder, así que trabajó con sus abogados y otros en una amplia variedad de planes para cambiar el resultado. Esos planes incluyeron la creación de certificados electorales fraudulentos que se presentaron al Congreso, lo que implicaría delitos estatutarios como el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 371, que prohíbe las conspiraciones para defraudar a Estados Unidos en la administración de elecciones”.

Precisamente, la creación de certificados fraudulentos podría implicar que Trump incurrió en delitos federales, aunque dependerá, como siempre, que estos sean determinados por el Departamento de Justicia.

