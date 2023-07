Donald Trump podría enfrentar cargos federales por su presunto vínculo con el asalto al Capitolio en 2021, según expertos

¿El ex presidente Donald Trump enfrentará cargos federales por su vínculo con el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero de 2021? Esta posibilidad no ha sido del todo descargada por expertos legales. Más bien, todo lo contrario: un grupo de especialistas que revisaron el caso publicaron conclusiones en Just Security en los que indicaron que la evidencia en contra de Trump es sólida.

En el análisis, reseñado por The Hill, un grupo compuesto por expertos legales y ex fiscales indicaron que hay suficiente evidencia para llevar a Trump a ser acusado por los hechos del 6 de enero de 2021, así como a muchos otros involucrados.

“Creemos que existen pruebas suficientes para perseguirlo, como también lo hizo el Comité Selecto al presentar una denuncia penal contra Trump bajo ese estatuto“, asevera el memorándum firmado por los especialistas.

Sin embargo, señalan que dichos cargos deben ser considerados con “extrema precaución”, ya que rara vez son presentados por los fiscales.

“Trump sabía que había perdido las elecciones, pero no quería renunciar al poder, así que trabajó con sus abogados y otros en una amplia variedad de planes para cambiar el resultado. Esos planes incluyeron la creación de certificados electorales fraudulentos que se presentaron al Congreso, lo que implicaría delitos estatutarios como el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 371, que prohíbe las conspiraciones para defraudar a Estados Unidos en la administración de elecciones”, aseveró el grupo de especialistas.

En el análisis, los ex fiscales y expertos indicaron que la creación de los certificados electorales fraudulentos podría conllevar a delitos como la obstrucción de procedimientos oficiales. De acuerdo con The Hill, este ha sido un cargo recurrente en contra de los manifestantes que asaltaron el Capitolio, como los miembros de los Oath Keepers o los Proud Boys, grupos de extrema derecha que ingresaron violentamente al edificio del Capitolio el pasado 6 de enero de 2021.

Algunos miembros de estos grupos, reseña The Hill, también han sido juzgados y condenados por conspiración sediciosa. Estos veredictos, según el grupo de especialistas, “sentó las bases para acusaciones de insurrección estrechamente relacionadas contra Trump“.

Los expertos también señalaron que el ex presidente Trump podría enfrentar cargos en virtud de un estatuto que prohíbe incitar a una insurrección y brindar ayuda o apoyo a insurrectos.

El memorándum acotó además que el Comité Selecto del 6 de enero recomendó al Departamento de Justicia evaluar acusaciones contra John Eastman, el abogado que instó al vicepresidente Mike Pence a rechazar la verificación de los resultados electorales, y Kenneth Chesebro, quien ayudó a desarrollar el plan de electores falsos.

Asimismo, otros colaboradores de Trump durante los intentos de revertir los resultados electorales de 2020, como Rudy Giuliani, podrían haber hablado con los fiscales y cooperando con el caso de alguna manera. Así lo señalaron los especialistas.

