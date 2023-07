Putin afirma que Estados Unidos cometió un delito al entregar bombas de racimo a Ucrania

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció que oficialmente el Ejército de Ucrania tiene bombas de racimo en su arsenal, como una nueva muestra de apoyo a su ofensiva contra Rusia y en medio de las denuncias de Kiev por no estar contemplado como miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Ante esto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que la entrega de bombas de racimo estadounidenses a Ucrania es, y será, considerada como un delito por parte de las autoridades del gobierno de Rusia. “La propia administración de Estados Unidos hizo una valoración de las mismas hace un tiempo a través de sus empleados, cuando calificó su uso de delito. Así es como creo que debe ser visto“, dijo el líder del Kremlin.

El presidente de Rusia, afirmó en una entrevista para medios locales que Moscú tiene suficientes reservas de sus propias municiones de racimo, que hasta ahora no ha usado en las operaciones militares en el vecino país, sumado a que si Kiev usa las controvertidas bombas, el Kremlin no dudará en usarlas también. “Hasta ahora no lo hemos hecho, no las hemos utilizado, y no hemos tenido tanta necesidad“, afirmó.

Kiev fue atacada con drones Shahed fabricados en Irán.

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, reconoció que Ucrania se está quedando sin municiones en medio de la nueva contraofensiva, aunque la decisión de entregarle las controvertidas bombas de racimo es una decisión individual de cada país.

Ante esto, el lugarteniente Douglas Sims, director de operaciones del Estado Mayor Conjunto, confirmó en una conferencia de prensa telefónica que esa munición ha llegado a su destino de las municiones de racimo. Además, en un nuevo paquete de ayuda militar valorado en $800 millones de dólares, Estados Unidos le entregó a Kiev misiles para defensa aérea, sistemas antiaéreos Stinger y munición para los sistemas antiaéreos Patriot.

El presidente Joe Biden afirmó el fin de semana que la decisión de enviar bombas de racimo como parte del nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania fue difícil, pero necesaria, ya que “los ucranianos se están quedando sin munición”.

Según el mandatario, en una entrevista con CNN, esto no sería una decisión permanente, sino que estará en vigor mientras el país asegura un suministro suficiente de artillería de 155 milímetros, ampliamente utilizada por los sistemas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

