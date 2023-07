Taylor Swift se convirtió en la primera mujer en tener 4 álbumes en la lista Billboard

Foto: Matt Winkelmeyer/Getty Images for InStyle

La aclamada cantante Taylor Swift hizo historia al convertirse en la primera mujer en tener cuatro álbumes simultáneamente en el top 10 de Billboard.

De acuerdo con con la cuenta de Instagram de Billboard, la intérprete de “Look What You Made Me Do” también es la primera mujer en la historia en tener más discos en el número 1 en la historia con 12, anteriormente el récord lo tenía la cantante Barbra Streisand con 11.

Speak Now (2010), Midnights (2922) , Lover (2019) y Folklore (2020) son los discos que han hecho que Taylor Swift se corone en Billboard.

Hace unas semanas Midnights de Taylor Swift se convirtió en el álbum de vinilo más vendido del siglo 21, y el que ha vendido más copias en vinilo que en formato CD desde 1987 con 800 mil copias vendidas.

La euforia por la cantante alrededor del mundo ha hecho que en la Ciudad de México impartan una clase magistral sobre las letras de los discos de la cantante, pues en los últimos meses ha logrado convertirse en una de las artistas más taquilleras de todos los tiempos.

