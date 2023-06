Rihanna y Taylor Swift figuran entre las cinco cantantes más millonarias de 2023

Como cada año, la revista Forbes reveló su famoso listado de las 15 mujeres más ricas de Estados Unidos, donde Rihanna y Taylor Swift encabezan la tabla en el apartado de las cantantes que figuran por la fortuna que han amasado en la industria musical.

1- RIHANNA

La intérprete de “Diamonds” es una vez más la cantante con más dinero en todo el mundo. Rihanna posee una fortuna de más de $1,400 millones de dólares, aunque cabe aclarar que la mayoría de su patrimonio es fruto de sus marcas de ropa como Fenty.

2- TAYLOR SWIFT

Taylor Swift se posicionó en el número dos de esta lista, la cantante tiene un patrimonio valuado en $740 millones de dólares. Este año su gira The Eras fue una de las más cotizadas en Estados Unidos.

3- MADONNA

“La reina del pop” llega en tercer lugar de esta lista al tener una fortuna de $580 millones de dólares. La cantante anunció recientemente el tour Celebration, con el que recorrerá todo el mundo para celebrar sus 30 años de carrera en la industria musical. De acuerdo con Forbes, la intérprete de “Like A Virgin” recaudó $ 1,200 millones de dólares tan solo con esta gira.

4- BEYONCÉ

Con un patrimonio de $540 millones de dólares, Beyoncé llega al cuarto lugar después de hacer historia al ser la persona con más premios Grammy. La cantante anunció su gira Renaissance World Tour, con el que recorrerá Europa y posteriormente llegará a todo el mundo.

5- CÉLINE DION

La intérprete de “My Heart Will Go On” cuenta con una fortuna de $480 millones de dólares y es considerada una de las mejores cantantes de todos los tiempos. Aunque el año pasado Céline tuvo que tomarse un receso tras ser diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, esto no le impidió sacar una nueva canción.