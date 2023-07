¿Cuándo inician las auditorías en trabajos en Florida para impedir la contratación de inmigrantes indocumentados?

La ley SB 1718 que comenzó a aplicarse en Florida el 1 de julio pasado, tiene algunas especificaciones sobre las distintas acciones para prevenir o castigar la contratación de inmigrantes indocumentados.

De entrada, la ley promulgada en mayo por el republicano Ron DeSantis impone sanciones a los empleadores y perseguirá a inmigrantes que utilizan documentos falsos.

“La SB 1718 sanciona a los empleadores por no verificar la autorización de empleo y criminaliza a los no ciudadanos que usan documentos de identificación falsos para obtener trabajo”, destaca la organización civil American for Immigration Justice.

La asociación recuerda que la ley requiere que todos los empleadores verifiquen la autorización de trabajo de sus empleados, mientras exige que los empleadores privados que emplean a 25 o más empleados usen E-Verify para confirmar la autorización de trabajo.

El E-Verify es el sistema federal donde se confirma que una persona tiene autorización, pero si el empleador ya aplicó dicha veritificación, no es necesario que vuela hacerlo con sus empleados.

Sobre las auditorías a las empresas American for Immigration Justice recuerda que éstas no iniciarán, sino hasta el 1 de julio del 2024.

“La SB 1718 no autoriza a las fuerzas del orden público estatales a realizar auditorías de verificación de empleo sino hasta el 1 de julio de 2024“, se indica.

Empleadores y organizaciones civiles han alertado de los peligros de la ley para la economía de Florida, ya que los inmigrantes han decidido salir del estado ante el miedo de ser perseguidos.

Una de las primeras acciones es que ya se desconocen las licencias de conducir que estados entregan a indocumentados, integrando la primera lista: Connecticut, Delaware, Hawai, Rhode Island y Vermont.