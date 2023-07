David Ortiz, Albert Pujols y Ken Griffey Jr. piden a MLB organizar un Derby de Jonrones de leyendas

Ver otra vez a leyendas de la MLB como David Ortiz, Albert Pujols, Ken Griffey Jr. y Jim Thome volver a conectar un jonrón parecía imposible luego su retiro pero ahora una esperanza se abre luego que los sluggers manifestaran su idea de concretar un Derby de Jonrones de leyendas que incluya solo a expeloteros de poder.

La idea, que comenzó como un comentario en modo broma entre Pujols y Griffey Jr. hace unos días atrás, fue reportada en el medio The Athletic con la idea de que el evento se realice para el All-Star Game Weekend del 2024.

Todo nació cuando Pujols retó a Griffey Jr. a que tomara el bate en el HR Derby de este año para medirse ante peloteros como Vladimir Guerrero Jr. (ganador) y Julio Rodríguez, entre otros, pero luego en tono de bromas aseguraron que ambos estarían dispuesto a participar.

Posteriormente se sumaron a la idea el propio Ortiz y también Thome, quienes contactaron a Pujols y a Griffey Jr. haciéndoles saber que dirían presente en la intención de celebrar un torneo que buscaría traer de regreso a la caja de bateo a las leyendas.

«Yo solo me imagino el swing de Griffey. Lo puro que es. Lo especial. No sabría cuántos jonrones daríamos. Pero imaginen otro jonrón de Griffey en Cincinnati o Seattle. O incluso ver a Albert Pujols en St. Louis», expresó Thome a The Athletic.

Hasta el momento la idea no ha sido recibida por el comisionado de MLB Rob Manfred pero esperan que pueda ser tomada en cuenta de cara al futuro.

Ante la preocupación de algunos por lo que pudiera ser el estado físico de los exbeisbolistas, muchos de ellos no han perdido el contacto y prueba de ello fue el pasado Clásico Mundial de Béisbol, donde como coach de bateo de Estados Unidos Griffey Jr. mandó la pelota a las gradas durante una práctica.

Team USA hitting coach Ken Griffey Jr. prefers to lead by example. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/v1IliTmrNs — MLBPA (@MLBPA) March 17, 2023

De concretarse la propuesta los fanáticos podrían ver nuevamente en acción a tres miembros del Salón de la Fama del béisbol (Griffey Jr., Ortiz, Thome) y uno que con toda seguridad ingresará dentro de cuatro años (Pujols), que destacaron en Las Mayores por su capacidad para conectar cuadrangulares.

