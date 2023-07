“Monchi me agarró del cuello y nos tuvieron que separar”: Isco revela los momentos complicados que vivió con el Sevilla

Luego de varios meses sin siquiera mencionar su nombre, el exjugador del Real Madrid, Isco Alarcón, ha vuelto a dar de qué hablar tras conceder una entrevistas a diario ‘Marca’ en la que reveló varios de los aspectos que han afectado su carrera en tiempos recientes, entre ellos, su polémica salida del Sevilla FC.

Inicialmente, el centrocampista, que actualmente se encuentra sin equipo, afirmó que su regreso a los campos está más cerca de lo que se cree, sin embargo, va a meditar bien las ofertar que tiene pues no quiere “repetir errores”. Además, ha dejado claro que el dinero no es su prioridad.

“Un equipo con un proyecto competitivo y que intente jugar bien al fútbol. Nunca le voy a dar prioridad al dinero, si no, no me hubiese ido al Sevilla. Tengo y tuve muchas ofertas de Catar y Arabia, con grandes cantidades, pero yo quiero jugar, competir y divertirme”, expresó.

Isco Alarcón fichó por el Sevilla como petición expresa de Julen Lopeteguei. Foto: CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images.

Pelea entre Isco y Monchi en Sevilla

En ese sentido, se refirió a su paso por el Sevilla, donde dejó más polémica que buen fútbol, además de un inesperada salida a mitad de la temporada tras una pelea que tuvo con el director deportivo del club, Monchi, quien llegó a ahorcarlo según cuenta el propio Isco.

“Han pasado muchas cosas. Yo terminé mi contrato con el Real Madrid y esa pretemporada Lopetegui estaba en el Sevilla. Me llamaba y me decía que me quería… Al final, Lopetegui es uno de los entrenadores con los que mejor he estado y mejor rendimiento he tenido. Yo tenía otras ofertas de Italia, pero consideré que era un paso bueno en mi carrera, porque es un gran equipo, jugaba Champions, estaba Lopetegui… Era una oportunidad muy bonita”, relató.

Isco tuvo un discreto paso por el Sevilla FC en cuanto a fútbol se refiere, pero con varios problemas con la directiva. Foto: JOSE JORDAN/AFP via Getty Images)

“Despiden a Julen, viene Sampaoli y bien también. Pero cuando se va Lopetegui y se acerca la ventana del mercado de invierno, yo veo muchas cosas raras dentro del club. Para empezar, llamaron a mi representante para buscarme una salida, sin hablar nada previamente conmigo, así que, en cuanto me enteré, fui a hablar directamente con Monchi. Le dije: ‘Oye, me ha llegado esto, no sé qué pasa, no sé si me queréis, si no me queréis… Sé sincero conmigo y lo arreglamos sin problemas. Estoy a vuestra disposición”, agregó.

“Me fui a casa muy dolido, porque al final… Yo fui al club porque me había llamado Lopetegui, diciéndome que me quería, que me quería, que había buen equipo… Y yo fui encantado. Me bajé el sueldo 4 veces con respecto a lo que ganaba en el Madrid y ya al llegar, gente del club me dice que Monchi no estaba de acuerdo con mi fichaje”, explicó.

“Yo iba con la idea de jugar con el entrenador que siempre ha apostado por mí y de ganarme a la gente que no estaba tan confiada, pero sucedió esto… Entonces, imagina cómo llego a casa después. Llevaba 4 meses en Sevilla, después de una mudanza con tres niños… Y entonces te ves de repente con las dudas de ver qué va a pasar, a dónde vamos a ir, los colegios… Es complicado, pero hay que ser fuerte y mirar hacia adelante”, concluyó sobre su etapa en el conjunto andaluz.

