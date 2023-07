Britney Spears y Will.i.am comparten adelanto de su nuevo tema “Mind Your Business”

El cantante Will.i.am, líder de Black Eyed Peas, repetirá el éxito que tuvo con Britney Spears con la canción “Scream & Shout” en 2013 con un nuevo dueto que lanzará en colaboración con la “princesa del pop”.

Hace unas horas, el cantautor reveló un adelanto del tema que llevará por título “Mind Your Business“. Esta frase se escucha ligeramente en el video que compartió will.i.am en su cuenta de Instagram.

La noticia fue difundida en las redes sociales del intérprete de 48 años, quien subió un video con una frase que hace referencia al tema “Scream & Shout”: “You are now rocking with will.i.am and Britney bitch”.

“El 21 de julio es el día…

Y hoy es el día en el que anunciamos oficialmente el lanzamiento de #MINDYOURBUSINESS…

Estoy tan honrado y emocionado por este lanzamiento…

Gracias @britneyspears…Eres una de las personas más valientes, fuertes, amables y puras que he conocido en mi vida… Siempre me encantó trabajar contigo y siempre lo haré…”, escribió al pie del clip.

Esta es la cuarta vez que Spears, de 41 años, y will.i.am trabajan juntos: Se unieron por primera vez en 2011 para “Big Fat Bass“, que apareció en el álbum Femme Fatale de la cantante de pop. Un año después lanzaron el exitoso tema “Scream & Shout“, el single principal del disco Willpower del rapero.

William James Adams Jr., nombre real de will.i.am, fue productor ejecutivo del disco Britney Jean, lanzado en 2013, y que incluía el tema “Work Bitch“.

El intérprete de “Boom Boom Pow” ya se había referido, en septiembre del año pasado, que él y la cantante de “Oops! … I Did It Again”, quien en agosto estrena su libro de memorias “The Woman in Me”, habían vuelto a trabajar juntos.

“Sí, ha habido cosas en marcha. No puedo revelarlo. Llevo una vida muy privada“, bromeó en una entrevista en Good Morning Britain.

La última vez que Britney Spears lanzó al mercado nueva música fue hace casi un año, cuando sorprendió con un dueto al lado de Elton John para “Hold Me Closer”.

