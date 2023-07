Niño mata a su hermana de 1 año con una pistola encontrada en su casa de California

Un niño de 3 años disparó y mató accidentalmente a su hermana de 1 año en su casa de San Diego, en un nuevo trágico evento relacionado con la alarmante tasa de tiroteos no intencionales que involucran a niños en los Estados Unidos.

El Departamento del Sheriff del Condado de San Diego recibió una llamada de emergencia el 17 de julio sobre un tiroteo en una residencia en Fallbrook, según dijeron las autoridades en un comunicado de prensa.

Al llegar a la escena, los agentes confirmaron que un niño de 3 años había accedido a una pistola no asegurada y sin querer le disparó a su hermana de 1 año, lo que resultó en una lesión fatal en la cabeza. A pesar de la atención médica inmediata, la joven sucumbió trágicamente a sus heridas poco después de llegar al hospital local.

Las autoridades están investigando activamente el incidente, y la oficina del médico forense realizará una autopsia para determinar la causa precisa y la forma de la muerte de la joven, según informa la cadena CBS.

En este momento, no está claro si había algún adulto presente en el hogar cuando ocurrió la tragedia.

Los tiroteos no intencionales que involucran a niños son muy comunes en los Estados Unidos. Everytown for Gun Safety, una organización sin fines de lucro, informa que las armas de fuego son la principal causa de muerte entre los niños menores de 18 años, y los disparos no intencionales representan el 5% de las muertes anuales por armas de fuego entre los niños menores de 17 años.

De manera inquietante, estos trágicos incidentes a menudo tienen lugar dentro de los límites del hogar del niño.

Según el análisis de datos de Everytown de 2015 a 2022, julio registra la mayor cantidad de tiroteos involuntarios de niños por día. Esta tendencia alarmante subraya la urgencia de abordar las medidas de seguridad de armas y aumentar la conciencia sobre el almacenamiento responsable de armas de fuego en los hogares.

