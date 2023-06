Vendedor cierra su tienda de armas en Georgia: tenía la conciencia intranquila por varios tiroteos ocurridos este año

“No puedo venderlas (las armas), porque no sé a quién va a afectar o herir”. Esas fueron las palabras de Jon Waldman, propietario de una tienda de armas en Atlanta que decidió cerrar su tienda, pues tenía la conciencia intranquila, especialmente luego de que se registraran varios tiroteos seguidos. Así lo reseñó el portal de noticias NBC News.

Waldman, de 43 años de edad, abrió su tienda, Georgia Balistics, en la ciudad de Duluth, ubicada, valga la redundancia, en el estado de Georgia en el mes de marzo de 2021.

De acuerdo con información de NBC News, el negocio de Waldman no iba mal. De hecho, se mantenía tan robusto como siempre, a pesar de la época pospandemia.

No obstante, dos recientes tiroteos removieron la conciencia de Waldman.

El primero, un ataque a la escuela cristiana de Nashville, ocurrido el pasado 27 de marzo y que dejó como resultado la muerte de tres niños de 9 años de edad y de tres adultos, así como el fallecimiento del tirador a manos de oficiales del Departamento Metropolitano de Policía de Nashville.

El segundo, un ataque en un hospital en Atlanta a principios de mayo.

Dos gotas que colmaron el vaso de Waldman, quien indicó para NBC News que su negocio ya cerró y que espera que todas las armas sean desalojadas para el próximo 15 de junio.

Y Waldman no está precisamente en contra de la Segunda Enmienda, la cual garantiza el derecho de los estadounidenses a poseer y portar armas.

“No estoy en contra de la Segunda Enmienda. Pero, por mi conciencia, no puedo venderlas porque no sé a quién va a afectar o herir. Eso es lo que me carcome. Si puede suceder, solo es cuestión de tiempo para que, efectivamente, suceda“, dijo para NBC News.

De hecho, Waldman insistió en que no está abogando por mayores restricciones. “Soy más de la idea de reforzar el entrenamiento y la seguridad que del tipo de ‘Todo el mundo debería tener un arma’. Deberías tener un arma, pero de forma segura”, acotó para NBC News.

