Raúl de Molina muestra el ritmo que lleva en la sangre junto a Zuleyka Rivera en Puerto Rico

El conductor Raúl de Molina el pasado martes posó frente al lente de una cámara mientras permanecía en un aeropuerto con unas maletas sin revelar mayores motivos. Sin embargo, horas más tarde reveló que la razón del viaje había sido para llegar a Puerto Rico por una causa especial.

El presentador oficial de ‘El Gordo y La Flaca’ mostró que se encontraba en San Juan, y desde allá transmitió completamente en vivo para el programa en el que lleva más de dos décadas trabajando. Más adelante sorprendió a más de cinco millones de seguidores con los que cuentan en la red social de la camarita.

En la capital de Puerto Rico se grabó el tema musical ‘Despacito’, que es interpretado por Luis Fonsi FT. Daddy Yankee. Por ello, Raúl junto a la Miss Universo 2006 Zuleyka Rivera demostraron el ritmo que llevan en la sangre y revivieron algunas partes del videoclip.

Sin embargo, la modelo profesional recibió muchos comentarios negativos, mientras que destacaron que en un principio ella no dejó de burlarse de Yailin ‘la más viral’. Otro de los puntos fue el hecho que de Molina se ve mucho más delgado de como estaba.

Además, el presentador también fue criticado por supuestamente no saber bailar.

“Zuleyka Rivera no me agrada para nada, su vibra esta se burlaba de Yailin en fin no es buena persona”, “Raúl se ve sumamente espectacular, y Zuleyka nuestra chica PR”, “Qué hombre más descuidado parece un plátano salcochado al que le pasó un camión y quedó en una bolsa plástica”, “A Raúl no lo bailaron cuando pequeño”, “Me cae como una piedra la tal Zuleyka”, “Luce más delgado y es bueno para su salud, pero no lo bailaron cuando chiquito!”, “Se ve muy bien Raúl de Molina ve que si se puede como ha rebajado impresionante y baila bien”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

