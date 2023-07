Raúl de Molina había dicho la fecha de regreso de Lili Estefan y ella no asistió

Para la audiencia de ‘El Gordo y La Flaca‘ ha sido sorprendente no ver a Lili Estefan durante toda la semana, y es que otras conductoras dijeron presente en el espacio y así fue como terminaron apoyando a Raúl de Molina, manera que implementaron para que siguiera saliendo al aire los temas en tendencia del mundo del entretenimiento.

A su vez, varios de los fanáticos de la presentadora oficial del espacio se emocionaron tras considerar que posiblemente el pasado viernes iban a verla retomando sus funciones como de costumbre, por lo que se cree que no se encuentra del todo bien como para reincorporarse.

De Molina explicó que lo que padece su compañera de trabajo no es lo suficientemente grave y pensaba que su regreso sería la misma semana en la que se ausentó, pero no terminó siendo así, lo que se ha llamado la atención de muchos tras no verlos trabajar juntos.

Karina Banda fue una de las presentadoras que estuvo a su lado para no perder los detalles de la vida de los fanáticos, mientras que hace poco también se unió Tanya Charry, momento que aprovecharon para hablar del supuesto regreso de la sobrina de Emilio Estefan.

“Bienvenidos, Tanya me acompaña porque como ustedes saben Lili ha estado con unas alergias en su casa, mañana creo que regresa aquí al programa. Le mando muchos saludos“, fueron las palabras que mencionó en vivo a través de Univision.

Internautas reaccionan a la conducción de Karina Banda

“Pueden traer a Dayanara, Karina es pésima conductora”, “Me encanta el programa cuando está Karina, ella es muy simpática”, “Karina es la mejor conductora”, “Karina se parece a Angélica Vale”, “Karina no sirve”, “Me encanta Karina, ella toca el piano y solita se aplaude, eres única”, “Mejor inviten a Alejandra”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

