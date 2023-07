Carlo Ancelotti, contundente cuando se le pregunta por Kylian Mbappé: “Nunca he hablado de jugadores que no están en el Real Madrid”

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ofreció su primera rueda de prensa de cara a la pretemporada que realiza su equipo en Los Ángeles, en la que dejó clara su opinión en torno a la posible llegada de Kylian Mbappé conjunto ‘Merengue’ como consecuencia de la polémica entre el jugador francés y Paris Saint-Germain (PSG).

“Nunca he hablado de jugadores que no están en el Madrid. Puedo hablar de jugadores de gran calidad que han venido como Jude Bellingham, Arda Güller, Fran García, Brahim Díaz… Modric, Rodygo y Vinicus han vuelto muy bien. Hablar de jugadores que no están aquí no me parece correcto”, expresó el italiano en las instalaciones de la universidad UCLA de Los Ángeles.

Carlo Ancelotti (I) confía en que Vinícius puede tomar el testigo como nueva estrella del Real Madrid. Foto: Aitor Alcalde/Getty Images)

Pero este no fue único tema del que Ancelotti se rehusó a hablar, y es que también advirtió a los medios de comunicación que no iba a comentar nada acerca de su supuesto acuerdo para convertirse en técnico de la selección de Brasil al finalizar la venidera temporada, última en su contrato con el equipo español.

“No voy a hablar de Brasil ni de lo que va a pasar. Soy entrenador del Madrid y aquí me quedo. Este asunto no lo voy a hablar nunca más”, precisó el único entrenador que ha ganado la Champions League con tres equipos distintos (Chelsea, AC Milan y Real Madrid).

“Yo no tengo prisa por renovar porque tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024. La confianza en este club es total. La temporada va a salir bien porque tenemos mucha confianza. La plantilla ha mejorado, aunque hemos perdido a un jugador fundamental como Karim Benzema, al que le deseamos lo mejor. Tenemos un grupo muy joven y estamos convencidos de que nos va a dar muchas alegrías”, agregó.

Por otra parte, Ancelotti sí habló de la pretemporada del equipo madridista en los Estados Unodos, donde tienen programado disputar cuatro partidos: AC Milan el 23 de julio en Los Ángeles; Machester United el 26 en Houston; FC Barcelina el 29 en Dallas y Juventus el 2 de agosto en Orlando, para luego regresar a España.

“El objetivo de la pretemporada es preparar al equipo. Tenemos jugadores nuevos a los que hay que adaptar rápidamente a nuestro estilo y filosofía; es un momento importante de la temporada que vamos a pasar con un buen ambiente, buen clima y con nuestra afición que siempre está con nosotros“, sentenció.

