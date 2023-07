Dayanara Torres confiesa el motivo por el que se mudó a Miami: “No sabía qué hacer con mi vida”

Dayanara Torres hizo una importante revelación sobre el motivo que la hizo mudarse de nuevo a Miami y volver a la televisión.

La ex Miss Universo, que este 2023 celebra 20 años de haberse coronado como la mujer más bella del universo, contó que cuando sus hijos, fruto de su matrimonio con Marc Anthony, se fueron a la universidad ella no sabía qué hacer.

“Después de 18 años en Los Angeles me mudé para Miami: la mejor decisión del mundo. Mis hijos se crecieron, se graduaron y se fueron a la universidad y me quede solita. Cuando se fue el primero a lo mejor no tanto porque me quedaba el pequeño, pero cuando ya se fue el pequeño no sabía qué hacer con mi vida porque mi vida era simplemente levantarme en la mañana, desayuno, llevarlos a la escuela, el deporte, a la música, a todo lo que tenían que hacer, a los amiguitos”, dijo la boricua en exclusiva para ‘Hola USA’.

Cuando Cristian y Ryan Muñiz se fueron a la universidad, confiesa Torres, siente que se quedó en blanco. “De repente eso se me va de las manos y me quedé como que en blanco ‘¿qué hago con mi vida?’ Por eso decidí regresarme a Miami y volver a la televisión.

La conductora de televisión señaló que su vida cambió y que tiene espacio para regresar a trabajar en el mundo del entretenimiento. “Ya ellos tienen sus vidas y estoy disfrutando lo que estoy haciendo”, declaró Torres.

Los seguidores de Dayanara Torres han estado siempre pendiente de ella y han agradecido su regreso al mundo de la televisión mediante las pantallas de Univision. La hemos visto en ‘El Gordo y La Flaca’ y recientemente en ‘Despierta América’, donde cautivó a muchos de los internautas con su presencia.

“Me encanta verte en DA!!! You look beautiful”, “Me alegra ver a Dayanara en el programa. Su carisma y dulzura se transmite”, “Qué alegría y belleza traes a DA”, “AMO verte ahí. Te quedas para siempre plis”, “Dayanara debe quedarse!!”, “¡Eres la luz de ese programa mi Dayanara me gustaría que te dejaras ahí siempre” y “Esoooo le has dado chispa al programa con tu belleza y humildad! Enhorabuena y éxitos” son algunos de los mensajes que ha recibido la boricua.

