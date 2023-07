Cómo ganar la lotería, según tu fecha de nacimiento

Actualmente, hay muchas personas en Estados Unidos jugando a la lotería, debido a los millonarios premios que prometen juegos como el Powerball, que ya tuvo un ganador, y el Mega Millions, en donde aún nadie ha podido acertar con la combinación ganadora para llevarse la gran bolsa acumulada.

Muchos aseguran que ganar la lotería es cuestión de suerte, pero también, para tener mayores probabilidades de lograrlo, hay que tener ciertos conocimientos estadísticos y matemáticos que te pueden ayudar a incrementar dichas probabilidades.

Pero también, hay quienes creen que el tema de los astros y la numerología influyen en este tema. La energía de los números puede ser uno de los factores más importantes para poder alcanzar esta meta, lo cual quiere decir que tu fecha de nacimiento podría jugar un papel trascendental en esta situación.

Cómo podrías ganar la lotería, según tu fecha de nacimiento

Aunque no lo creas, mediante la numerología, es posible calcular cómo y cuando te ganarás la lotería. Para hacerlo, es fundamental seguir los siguientes pasos que son explicados en sitios especializados en el tema, revelando así “el secreto de la suerte”.

Lo primero que debes hacer es sumar los dígitos de tu fecha de nacimiento para obtener tu número de la suerte. Por ejemplo, si naciste el 15 de junio de 1985, deberás hacer la suma de la siguiente manera: 1+5+6+1+9+8+5=35. El resultado de la suma puede ser usado como un número adicional en la lotería.

En caso de que el número obtenido en esa suma sea mayor a 30, se puede reducir a una sola cifra, sumando nuevamente esos dígitos. Siguiendo el ejemplo anterior, lo que habría que hacer es 3+5=8. Este número también puede ser usado como otro número de la suerte.

Otra opción es usar el día y mes de tu fecha de nacimiento, que según nuestro ejemplo serían el 15 y el 6, respectivamente.

Recuerda que para jugar a la lotería, se recomienda no solo usar las fechas de nacimiento u otras que resulten significativas para los jugadores; también es importante elegir otros números para aumentar tus posibilidades de ganar.

No se debe dejar de lado que la lotería es un juego de azar y es complicado saber exactamente la fecha en que se podrá ganar, pero mientras se recurra a la fecha de nacimiento y creas en la suerte, es más probable que pronto resultes ganador, asimismo, se deben hacer varios intentos, pues el que no arriesga no gana.

