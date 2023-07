“Cuando te vea te voy a dar una hostia”: Presidente del UD Las Palmas insultó y amenazó a periodista por investigar presuntos maltratos a futbolista juvenil

Miguel Ángel Ramírez, presidente del UD Las Palmas, equipo recién ascendido a la primera división del fútbol español, tuvo con encontronazo con el periodista Pablo Checa, quien trabaja para el diario AS en las Islas Canarias. Según reportó el mismo diario, el periodista se encontraría en medio de una investigación sobre supuestos malos tratos del juvenil del equipo, Joel Domínguez, cosa que incomodó al presidente del club isleño.

“Tú eres un hijo de puta y me cago en tu puta madre“, dijo Miguel Ángel Ramírez en una conversación telefónica con Pablo Checa, quien increpó al dirigente tras ser vetado por el club a asistir a las ruedas de prensa.

“Me voy a cagar en tu puta madre. Si te veo de frente te escacho la cabeza. Tú eres un hijo de puta y me cago en tu puta madre (…) Cuando te vea te voy a dar una hostia. Tu madre es una puta (…) ¡Me cago en tu puta madre! Vete a tomar por culo, contigo no hablo más, subnormal”, se puede escuchar en el audio al que tuvo acceso el medio español.

🚨 Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, insulta y veta el acceso en esta llamada a Pablo Checa, periodista de AS



❌ "Me voy a cagar en tu puta madre. Si te veo de frente te escacho (aplasto, según el diccionario de la RAE) la cabeza"@diarioas pic.twitter.com/peBVWXsb66 — AStv (@AS_TV) July 20, 2023

Tras la recisión de contrato por parte de Joel Domínguez y con el surgimiento de estas grabaciones, el presidente tuvo la oportunidad de disculparse con el periodista en el programa “El Larguero” de la cadena SER.

“Me quedé muy a gusto cuando lo dije, pero un presidente no debe hablar de esta manera. Sabía que me estaba grabando, pero no me preocupaba. Pido que respetes mi verdad como yo respeto la tuya (al periodista). Si Pablo me ha aceptado las disculpas, para mí, Pablo deja de estar vetado en la UD Las Palmas”, dijo Ramírez.

