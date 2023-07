Neymar sobre la llegada de Messi al Inter de Miami: “Su familia estuvo muy afectada los dos últimos años en el PSG”

El futbolista brasileño y todavía jugador del París Saint Germain (PSG), Neymar Jr., se mostró bastante contento por la salida de su amigo y también delantero Lionel Messi al Inter de Miami al asegurar que ni él ni su familia eran felices en la capital de Francia; sostuvo que trasladarse a los Estados Unidos fue la mejor decisión que pudieron tomar.

“Se lo pregunté. En las últimas semanas yo tenía dudas, y él me lo dijo. Messi lo ha ganado todo. Su familia estuvo muy afectada los dos últimos años en el PSG. Lo entiendo y va a un lugar donde será bien recibido. Vivirá una vida completamente diferente y su familia se sentirá muy bien en Miami. Fue una buena elección. Fueron años difíciles juntos”, expresó Neymar durante una entrevista ofrecida al programa de YouTube ‘Que Papinho’, del streamer Casimiro.

El artillero carioca destacó lo decepcionante que no fue para Messi y para él mismo el no haber podido conquistar ninguna competencia internacional con el París Saint Germain y que esto empezó a generar una disconformidad en su persona durante la última temporada.

“Los galácticos del Real Madrid no ganaron la Champions. Teníamos un equipo fuerte. Messi, Mbappé y yo somos los mejores del mundo, lo sabemos, pero desgraciadamente no sucedió. Queríamos ganarlo todo pero el fútbol a veces no es justo. No es como la receta de una tarta”, explicó.

Neymar también decidió hablar sobre los problemas que ha venido enfrentando con la afición parisina y su continuidad con el club, donde destacó que su contrato permanece vigente y que espera poder completarlo sin ningún tipo de problema; es importante resaltar que hasta ahora el club no ha ofrecido detalles sobre algún acuerdo para venderlo.

“Hasta ahora nadie me ha dicho, yo estoy quieto. Por más que no haya mucho amor entre la afición y los jugadores, yo estaré ahí. Con amor o sin amor pero con Neymar”, resaltó el brasileño.

Sigue leyendo:

–Veljko Paunovic pone a temblar a las Chivas de Guadalajara con estricto método contra la indisciplina

–Nicolás Larcamón critica el formato de la Leagues Cup: “Favorece a los equipos de la MLS”

–Gerardo Martino admite que cometió errores mientras dirigió a la selección mexicana