Nicolás Larcamón critica el formato de la Leagues Cup: “Favorece a los equipos de la MLS”

Este viernes arranca la Leagues Cup con la intención de que los equipos que conforman la Liga MX y la Major League Soccer (MLS) compitan entre sí para determinar cuál es el mejor club de las dos naciones; el torneo forma parte de una iniciativa por parte de ambas ligas para impulsar el crecimiento deportivo de todos los jugadores; sin embargo, existen algunas personas que tienen fuertes críticas sobre esta competencia.

Uno de los que lanzó recientemente unas palabras en contra fue el director técnico de los Esmeraldas de León, Nicolás Larcamón, quien detalló que este campeonato sólo favorece a los equipos que militan en la Major League Soccer al jugarse todos los partidos en los Estados Unidos; sostuvo que esto les brinda una ventaja sobre todos los clubes aztecas.

Estas declaraciones las realizó durante la conferencia de prensa previo al partido que León protagonizará contra los Whitecaps de Vancouver, equipo al que elogió al catalogarlo como una plantilla con mucha dinámica ofensiva y con el que deben plantarse bien para no sufrir goles desde temprano.

“Un equipo dinámico con una estructura que le ha dado una dinámica ofensiva, con buena estructura y las individualidades pueden ser decisivos si no estamos bien colocados y la modalidad del torneo favorece a los equipos de la MLS por jugar de local, pero eso no es una excusa para hacer el futbol que sabemos hacer”, expresó Larcamón.

El estratega argentino aseguró que La Fiera hará todo lo posible para poder quedarse con el título de campeón es de la Leagues Cup, por lo que saldrá con casi todos los jugadores que usualmente hacen vida dentro de la Liga MX para poder asegurar esta victoria; sostuvo que exise una mínima posibilidad de agregar a alguien más a la plantilla para no afectar el esquema de juego del equipo.

“Las decisiones que tomé será lo mejor, será para mejorar y no tomamos la competencia para que jueguen los jóvenes o los que casi no juegan, no es así. La idea es venir a pisar firme a conseguir la clasificación y por eso tomaré la decisión conforme a lo que será mejor para el equipo”, agregó.

“Yo tenía la intención y más con la salida de Canelo Angulode sumar jerarquía o alguna individualidad a la competencia interna pero entendiendo que fuera un refuerzo y no una incorporación pero es muy probable que no, la dirigencia me planteó algunas necesidades y yo no voy a traer por traer”, concluyó Larcamón.

Sigue leyendo:

–Veljko Paunovic pone a temblar a las Chivas de Guadalajara con estricto método contra la indisciplina

–Batalla campal dentro de Cruz Azul: Estos son los jugadores que quieren intercambiar la camiseta con Lionel Messi

–Gerardo Martino admite que cometió errores mientras dirigió a la selección mexicana