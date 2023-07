Gerardo Martino admite que cometió errores mientras dirigió a la selección mexicana

El director técnico del Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS), Gerardo ‘Tata’ Martino, decidió acabar con el silencio y habló sobre su pasantía dentro de la selección mexicana durante la conferencia de prensa previa al partido contra la Máquina de Cruz azul correspondiente a la Leagues Cup.

Durante sus declaraciones el estratega admitió que la renovación con el cuadro azteca no se concretó debido al mal trabajo que realizó mientras estuvo en el banquillo durante el Mundial de Qatar 2022 y por eventos previos al campeonato de selecciones más importante de la FIFA; además sostuvo que ya no se siente con el derecho de seguir manifestándose sobre la selección mexicana.

“Bueno, siento que ya no tengo mucho derecho a hablar de la Selección Mexicana. De todas maneras, tampoco hubiese sido lógico tener la posibilidad de renovar, lo que se hizo, finalmente estuvo mal hecho y había que salirse”, expresó el entrenador del conjunto norteamericano.

El contrato de Gerardo Martino finalizó tras una decisión conjunta con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por los malos resultados que registró en el Mundial de Qatar al no haber podido superar la fase de grupos de la competencia, siendo esta una de las peores actuaciones del Tri en los últimos años.

“Y respecto a lo que pienso y a lo que podría hacer, sí entiendo que puede ser mucho mejor de lo que es porque las herramientas están, lo he mencionado muchas veces cuando era el entrenador y cuando sentía que sí tenía el derecho y la obligación de tocar determinados puntos que me parecían muy importantes para la evolución del futbol mexicano, creo que se tocó un extremo muy delicado con la decisión sobre Diego Coca y también ahora hay que tener sumo cuidado en los pasos a seguir porque esta historia finalmente no solamente en el futbol, ni solamente en México, es para la vida de andar por los extremos es un tanto difícil y en México y sobre todo en el fútbol se está muy acostumbrado a andar por las líneas”, resaltó.

“Bueno, probablemente todos hemos cometido errores, todos hemos tenido falencias, todos no hemos sabido administrar lo que se vino a partir del segundo año en adelante, que fue una etapa difícil para el mundo, no solamente para el fútbol. Y en definitiva lo que cuenta es lo que realmente sucedió. No me parece que deba ahora desarrollar mucho de los motivos o de lo que ha pasado, pero finalmente en función de lo que ha sucedido en la Copa del Mundo y en función a lo que había sucedido en el último año y medio, dos años, yo hoy por ese motivo estoy acá y no allá”, concluyó el Tata.

Actualmente la selección mexicana está siendo dirigida por Jaime Lozano, quien llevó al equipo a conquistar la novena Copa Oro de su historia.

