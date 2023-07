Antonio Mohamed lanza dardo contra la Leagues Cup al asegurar que beneficia a los equipos de la MLS

El director técnico de los Pumas de la UNAM en la Liga MX, Antonio ‘Turco’ Mohamed, ofreció unas contundentes declaraciones con respecto a la celebración de la Leagues Cup que se está llevando a cabo esta semana; el estratega aseguró que los equipos de la Major League Soccer (MLS) cuentan con una importante ventaja sobre los clubes aztecas al mantenerse siempre en calidad de locales.

Estas declaraciones las realizó durante la conferencia de prensa previa al partido que protagonizarán los felinos, donde destacó que la organización del campeonato está diseñada para favorecer a los equipos de los Estados Unidos a que superen a los mexicanos.

“Cualquier respuesta que pueda dar estará entrada en controversia. Están dadas las condiciones parejas para que los locales tengan ventaja. No está equiparado. En lo deportivo sí hay un acercamiento, porque esta liga ha crecido mucho. Después hay que jugar y competir. Las condiciones (sic) es la igualdad, no es ida y vuelta en los partidos como en Concacaf, acá es solo en una cancha con su gente y clima. No está equiparado pero esperemos hacerlo mejor. El torneo está hecho de esa manera y hay que competir de esa manera”, expresó.

Con respecto al parón que se registró en ambas competencias para que los equipos pudieran contar con sus mejores jugadores, el Turco Mohamed aseguró que esto no afecta en lo absoluto debido a que los equipos están manteniendo un buen ritmo de competencia que los mantiene activos.

“No tiene nada que ver, seguimos compitiendo, no es que nos paramos. El ritmo se sigue manteniendo, cambian rivales, pero lo importante es la competencia. Sabíamos de este torneo y nos preparamos para lo que viene”, enfatizó.

Los Pumas de la UNAM se enfrentarán este fin de semana al Montreal, en un compromiso donde el director técnico buscará mostrar la mejor versión del equipo en esta fase de grupos para poder seguir avanzando en la competencia y además darle una vuelta al negativo resultado que obtuvieron el pasado domingo ante Mazatlán en el Olímpico.

“El domingo fue nuestro partido más flojo, para mañana esperamos hacer un gran partido, recuperar intensidad y ser un equipo protagonista, recuperar lo que mantuvimos en la primer fecha”., concluyó el entrenador.

Sigue leyendo:

–Ricardo Ferretti sobre la derrota ante Inter de Miami: “Tuvimos oportunidades pero este deporte se define con gol

–Diego Lainez impresiona a Tigres de la UANL con su drástico cambio físico

–Selección mexicana confirmó cuatro partidos amistosos para continuar su etapa bajo las órdenes de Jaime Lozano