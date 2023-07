Ricardo Ferretti sobre la derrota ante Inter de Miami: “Tuvimos oportunidades pero este deporte se define con gol

La Máquina de Cruz Azul sufrió una lamentable derrota ante el Inter de Miami en la Leagues Cup tras un intenso duelo que se definió con un golazo de tiro libre por parte del argentino Lionel Messi; el hecho complicó el esquema de los celestes dentro de la fase de grupos de la competencia y los obliga a ganar el próximo partido.

Luego de este encuentro el director técnico de los cementeros, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, lamentó el resultado que registraron y aseguró que tuvieron todas las oportunidades para quedarse con la victoria.

“Termina el partido con una especialidad, pero en 90 minutos si un equipo generó oportunidades para ganar fue el mío. La falta la marcó el árbitro, si fue o no fue, cobró Messi y gol de Messi”, destacó en una primera instancia de su percepción de cómo se realizó el encuentro.

“Nosotros debemos saber que con ciertos jugadores los árbitros se pueden presionar tantito, ahora que me pasen la repetición la veré, pero es igual porque en la televisión no se ponen de acuerdo y yo a 60 metros no puedo opinar si fue o no fue falta, pero el árbitro cobró y gol de Messi, punto”, expresó.

Para finalizar, el estratega aseguró que el Inter de Miami llegó a este duelo motivado con la llegada de Lionel Messi a su plantilla; a pesar de eso sostuvo que ellos también llegaban con mucho ánimo de poder sumar la victoria y así derrotar al campeón del Mundial de Qatar 2022.

“Tuvimos oportunidades pero este deporte se define con gol y con 10 oportunidades que tuvimos hicimos uno. Siempre hay un aspecto emocional, nosotros venimos de la afición sino no somos nadie, su equipo se motiva con la entrada de Messi, pero también nosotros nos motivamos porque un gran jugador necesita de grandes compañeros”, sentenció el estratega.

