Dayanara Torres se confiesa sobre su vida sentimental y responde si volvería a casarse

Dayanara Torres llegó a su natal Puerto Rico para conducir por primera vez los Premios Juventud por Univision, lo cual le generó muchas emociones a la ex Miss Universo. Parte de todo esto tiene que ver con Marcelo Gama, su novio y director de todo lo que fue esta gala que homenajeó al talento latino.

En una entrevista con Astrid Rivera en ‘Despierta América’ la boricua habló sobre lo que significó para ella trabajar junto a su pareja en esta noche en el Coliseo de Puerto Rico.

“Yo creo que él es una persona que me da tanta paz, esa es una de las cosas que más me fascinan de él. Él es muy tranquilo, él es sumamente tranquilo. Puede pasar un caos, puede haber un huracán detrás de él, se puede estar cayendo el escenario y es la persona más tranquila y me da paz”, dijo la conductora de televisión.

Además, Rivera le preguntó que si es posible enamorarse después de tanto tiempo. “Yo soy prueba de eso. Yo creo que quizás por eso me tarde tanto. Yo estuve casi 18 años sola”, confesó la boricua.

Sobre si se casaría de nuevo o no, también contestó. “No sé si me casaría o no. No pienso así. En estos momentos yo lo que quiero es disfrutar esta etapa tan maravillosa que yo pienso que es un regalo, es una bendición que Dios me lo tenía guardadito para el final. Estoy feliz… Ya era tiempo y me lo merecía”, comentó con una sonrisa en la cara.

Dayanara Torres confiesa por qué regresó a Miami

Dayanara Torres sorprendió al revelar las razones detrás de su mudanza a Miami y su regreso a la televisión. En una entrevista reciente, confesó que tras la partida a la universidad de sus hijos, fruto de su matrimonio con Marc Anthony, se encontró un poco pérdida.

Fue entonces cuando decidió regresar a Miami y retomar su carrera en la televisión. “Después de 18 años en Los Angeles me mudé para Miami: la mejor decisión del mundo. Mis hijos se crecieron, se graduaron y se fueron a la universidad y me quede solita. Cuando se fue el primero a lo mejor no tanto porque me quedaba el pequeño, pero cuando ya se fue el pequeño no sabía qué hacer con mi vida porque mi vida era simplemente levantarme en la mañana, desayuno, llevarlos a la escuela, el deporte, a la música, a todo lo que tenían que hacer, a los amiguitos”, dijo la boricua en exclusiva para ‘Hola USA’.

Cuando Cristian y Ryan Muñiz se fueron a la universidad, confiesa Torres, siente que se quedó en blanco. “De repente eso se me va de las manos y me quedé como que en blanco ‘¿qué hago con mi vida?’ Por eso decidí regresarme a Miami y volver a la televisión“, dijo.

