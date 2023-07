Francisco Lindor confía en los Mets: “Es cuestión de tiempo para que el equipo reaccione”

Los New York Mets arrancaron esta temporada 2023 con la nómina más cara de todas las Grandes Ligas, pero esta gran inversión que hicieron en la temporada baja no se ha visto reflejada en los resultados deportivos, pues el equipo neoyorquino se ubica en la cuarta posición de la División Este de la Liga Nacional a 18 juegos del liderato y con un récord negativo de 45 victorias y 51 derrotas.

Actualmente los Mets tienen el cuarto peor bateo de su liga (.236) y la séptima efectividad más alta (4.36). Lo que hace a la novena de Queens tener un rendimiento bastante flojo en lo que va temporada regular y a falta de poco más de 65 encuentros para finalizar la zafra.

Jugadores como Justin Verlander, por el que los Mets pagó $86,6 millones por dos temporadas, no han rendido de buena manera. El pitcher veterano tiene una efectividad de 3.47 en 14 salidas con su nuevo equipo. Max Scherzer es otro de los experimentados brazos que estaba proyectado a ser la cabeza de la rotación del equipo, pero su alta efectividad de 4.00 no le ha sentado bien a la franquicia.

Sin embargo una de las figuras del equipo, Francisco Lindor, ha comentado sobre la confianza que tiene en la plantilla para revertir la situación. El campocorto puertorriqueño habló con MLB.com en una entrevista y analizó la situación actual del equipo.

“Estamos 8-4 en nuestros últimos 12 juegos y venimos de ganar dos seguidos. Tenemos una gran oportunidad de iniciar una buena racha de victorias ahora mismo“, soltó el pelotero de los Mets.

Francisco Lindor/Getty Images

“Es béisbol siempre se tienen altibajos. Pero actualmente Es una de esas situaciones extrañas en las que todos fallamos al mismo tiempo, es como si todos estuviéramos en un slump. Tenemos talento, pero no conseguimos conjuntarlo. Es cuestión de tiempo para que el equipo reaccione“, analizó el infielder.

Lindor tiene claro el bajo rendimiento actual del equipo, pero no se enfrasca en eso y prefiere enfocarse en lo que vendrá. “Definitivamente no se siente bien que no hemos sido capaces de hacer el trabajo. Sin embargo, cada día que pasa es pasado. No podemos vivir en el pasado. Tenemos que estar en el presente, permanecer en el momento y competir”.

¿Los Mets intentarán un cambio para Lindor?

La fecha límite de cambios se acerca y los Mets posiblemente se muevan para intentar ejecutar un canje que los ponga en una posición más favorable e incluso terminen clasificando a los playoffs. Lindor tiene presente la gran inversión que realizó el equipo y no quisiera moverse de donde está, pero también tiene claro que no depende solo de él.

“Para mí, es hora de empezar a ganar y dejar que la directiva lidie con lo que tenga que lidiar. No quiero pasar por una reconstrucción. Quiero estar en la postemporada todos los años. Pero si eso es algo que la oficina tiene que hacer, entonces que hagan lo que tienen que hacer. Van a hacer lo que sea mejor para el equipo. Invirtieron mucha energía en el receso de temporada para formar un equipo ganador. Nosotros solo tenemos que respaldarlos”, cerró el campocorto boricua.

Individualmente Lindor ha tenido una temporada discreta en cuanto al promedio, sin embargo sus 19 cuadrangulares y 61 impulsadas lo colocan entre los mejores 15 en esos departamentos en la Liga Nacional, y una de las piezas claves en la ofensiva Metropolitana.

