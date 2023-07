Ninel Conde preocupa a los internautas y aseguran que “se arruinó la cara”

Canela.TV trae desde el próximo 17 agosto un spin-off del reality ‘Secreto de Villanas’. Por ello, People en Español ha ido compartiendo parte de un adelanto de lo que podrán disfrutar dentro de poco, pues estarán las siguientes personalidades en el mundo del entretenimiento: Ninel Conde, Patricia Manterola, Amara ‘la negra’, Zuleyka Rivera, Alicia Machado y Yuri.

A su vez, compartieron un videoclip donde la mexicana Ninel revela detalles de lo que la audiencia podrá gozar dentro de unas pocas semanas en ‘Secretos de las indomables’, aunque todo lo que se llevó la atención fue el aspecto de su rostro, hecho que fue lo que realmente vieron los internautas.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar por el adelanto que estaban apreciando, aunque nada terminó siendo positivo para la mexicana, pues los comentarios en su contra no se detuvieron y todo se relaciona con su apariencia física.

No es la primera vez que ha sido criticada por todos los retoques estéticos que se ha realizado en diversas partes de su cuerpo y uno de los más evidentes es cuando toma la determinación de realizarse algo en el rostro. Por ello, consideraron que su rostro no estaría en las mejores condiciones y así no la recordaban antes.

Usuarios de Instagram aseguran que el rostro de la mexicana Ninel Conde ha sufrido una gran transformación poco favorable. / Foto: Mezcalent.

Algunos usuarios de la red social de la camarita explicaron que con anterioridad la vieron como una mujer hermosa físicamente, y para la fecha no la siguen viendo de la misma forma, por lo que creen que a sus 46 años se habría excedido con las transformaciones en su cara.

“Dios cómo es que se arruinó su cara y boca así y es que no se dan cuenta cuando se están transformando, ya no se parece a ella”, “Déjese de hacerse cosas en su cara, no se nada bien y ella era muy linda”, “El concepto que tenemos de ti es: silicona en su máxima potencia”, “Es triste ver cómo se destruyen su belleza natural”, “Esas cirugías deberían considerarse como adicción y ser tratadas como tal ella era Bella, ahora ya no”, “Dios mío, pero esta mujer parece un Transformers“, “Ay por Dios la mujer casi no puede moverse de tanto Botox y Fillers”, “No quitaba la vista de sus labios tan raros”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

