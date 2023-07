Conoce la oficina donde Margot Robbie y su equipo sacan adelante LuckyChap Entertainment

La actriz Margot Robbie está en todo actualmente. Es de las actrices de Hollywood más admirada y querida gracias, más recientemente, por protagonizar ‘Barbie’, la nueva película de la directora Greta Gerwig.

Robbie no solo protagoniza ‘Barbie’, sino que también es la productora junto a su empresa LuckyChap Entertainment. Hay que recordar que esta casa productora fue fundada en 2014 por la actriz australiana, Tom Ackerley, Josey McNamara y Sophia Kerr.

Desde la creación de LuckyChap Entertainment se ha tenido como objetivo hacer producciones cinematográficas y televisivas centradas en mujeres.

Hace tres años Robbie abrió las puertas de su oficina a las cámaras de ‘Architectural Digest’, lo que hizo que seguidores de la casa productora y otros curiosos conocieran los espacios donde se crea. Entre las películas producidas por LuckyChap Entertainment está: ‘I, Tonya’, ‘Promising Young Woman’, ‘Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn’, ‘Barbie’, entre otras.

La oficina está ubicada en Los Ángeles, California, y se dice que la actriz quería transferir al lugar el mismo estilo que ha utilizado en la decoración de sus hogares.

El lugar tiene espacios abiertos, mesas que se conectan. Aunque es una oficina, el lugar favorito de sus integrantes es la cocina por su mezcla entre azulejos y electrodomésticos envejecidos.

Explican que no trabajaron la decoración de cada espacio individual de trabajo, pues querían que cada trabajador le diera su toque personal al lugar. En su mayoría los muebles y otros elementos son de color blanco o colores claros en general.

