Dayanara Torres impresiona a sus 48 años entre brillos y vestidos con transparencias

La Miss Universo 1993 Dayanara Torres de manera constante comparte contenido en la red social de la camarita, donde supera el millón de seguidores, forma en la que busca interactuar con todos aquellos que se mantienen atentos al material audiovisual que le gusta ir subiendo.

La puertorriqueña a sus 48 años no deja de presumir lo bien cuidada que está, pues así lo ha dejado saber y uno de los mejores momentos fue en ‘Premios Juventud’, evento que fue realizado el 20 de julio y ella fue una de las conductoras de una de las noches más resaltantes para los cantantes nominados.

Además, usó su perfil de Instagram para demostrarle a sus fanáticos lo que fue parte del proceso mientras se arreglaba y la maquillaban para estar radiantes en el show, al tiempo que las transparencias y brillos fueron los grandes protagonistas de la noche.

Los usuarios de la red social de la camarita se tomaron unos segundos de su tiempo para dejarle claro lo “hermosa” que luce actualmente, y es que varios llegaron a considerar que si participa nuevamente en el Miss Universe podría volverse a convertir en una reina universal.

Sin embargo, los comentarios negativos en su contra no se hicieron esperar porque dijeron que su aspecto físico se debe a todos los retoques estéticos a los que presuntamente se habría sometido.

La modelo profesional Dayanara Torres llegó con un corto vestido a los ‘Premios Juventud’ 2023 realizados en Puerto Rico. / Foto: Mezcalent.

“Al pasar los años más joven se ve. Ella es toda una reina”, “Esta mujer no parece real, de tan hermosa que es, es como ver un ángel”, “Nuestra bella Dayanara si va al Miss Universo este año se lleva la corona nuevamente”, “Bella no tuvo competencia, la más hermosa, sus ojos espectaculares”, “Todos sus looks hermosos me encantaron y ella espectacular de hermosa“, “Eres hermosa”, “Los ojos más bellos que reflejan toda la dulzura que está dentro de su alma y corazón!! Que Dios la bendiga siempre!! Que siga sonriendo”, “Qué hermosa eres, pareces una Barbie”, “Con maquillaje y cirugías cualquiera y la que puede, puede”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

