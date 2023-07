Senador Marco Rubio exige información sobre ovnis al gobierno de Estados Unidos

Senadores estadounidenses exigen al gobierno de Estados Unidos más información acerca de los recientes avistamientos de objetos voladores no identificados (OVNIS o UFOs, por sus siglas en inglés). Así lo reseñó el portal de noticias The Hill.

Entre los senadores que exigen más información al respecto se encuentra el senador republicano Marco Rubio, vicedirector del Comité de Inteligencia del Senado, quien aseguró para The Hill que su interés en los ovnis radica en saber la identidad de quienes operan en el espacio aéreo estadounidense sin autorización.

“Mi interés primario en este tópico es que si hay objetos operando en espacio aéreo restringido, y no es nuestro y no sabemos de quiénes son, esto es un problema que debemos resolver, debemos llegar al fondo de esto”, dijo Rubio, según reseñó The Hill.

El senador republicano agregó que: “Si hay una explicación que está siendo ocultada al Congreso, debemos abordar el asunto con más fuerza. No estamos teniendo respuestas“.

De acuerdo con información de The Hill, el Senado estadounidense adoptó una enmienda que haría que las agencias federales deban desclasificar toda la información relativa a los ovnis, a menos que una junta especial de revisión considere que haya información que deba mantenerse como confidencial.

Esta enmienda fue patrocinada por el senador demócrata Chuck Schumer y el senador republicano Mike Rounds, y fue respaldada por los senadores Marco Rubio y Kirsten Gillibrand (demócrata), así como el senador Todd Young.

Asimismo, Rubio tiene más acceso a información clasificada que la gran mayoría de legisladores en el Capitolio, y aseguró, para The Hill, que sospecha que hay información al respecto de los ovnis que están siendo ocultados adrede de la supervisión del Congreso.

“Ahora mismo, lo que sé es que hay gente confiable que nos dice que hay objetos operando en espacio aéreo militar, y de seguridad nacional, que está restringido. Dicen que no son nuestros y que no saben de quiénes son. Esa es la definición de amenaza de seguridad nacional. O hay una respuesta que nos están ocultando, o no hay respuesta. Más allá de eso, no quiero especular con nada”, dijo Rubio para The Hill.

