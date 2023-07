Yailin ‘la más viral’ y Tekashi 6ix9ine impactan con su nuevo video y los tildan de “vulgares”

El rapero Tekashi 6ix9ine el pasado sábado estrenó un nuevo videoclip de su más reciente producción musical junto a Kodak Black & Yailin ‘la Más Viral’ y el tema lleva por nombre ‘Shaka Laka’, y que desde ya podrán disfrutar a través de YouTube.

Parece que el cantante y la dominicana no se cansan de estar envueltos en una polémica, debido a que este video los vuelve a poner en el ojo del huracán por las imágenes que se pueden apreciar, y es que a muchos les llamó la atención que se dieran un beso con lengua pese a ser solamente “colaboradores”.

Las imágenes rápidamente se han estado viralizando, al tiempo que también salió a relucir el reguetonero Anuel AA, pues algunos mencionaron a que no estaría muy orgulloso de ver lo que se encuentra haciendo la madre de su hija más pequeña, quien nació en el mes de marzo.

En la cuenta oficial de ‘El Gordo y La Flaca‘ compartieron parte del video en su perfil de Instagram y los comentarios negativos en contra de ambos no se detuvieron, y es que algunos los tildaron de vulgares tras ver como pasan sus lenguas de una boca a la otra.

Otros han visto el audiovisual como contenido pornográfico, por lo que creen que no deberían darle mayor publicidad en las redes sociales tras supuestamente no aportar nada positivo. Un punto que también destacaron fue que Yailin no está dando un buen ejemplo, más cuando tiene a una pequeña de pocos meses de nacida.

“Me acaban de informar que le están haciendo un trasplante de corazón abierto Anuel después que vio ese video”, “Las mujeres no lloran, las mujeres colaboran”, “Ya no saben qué hacer para llamar la atención a quien le importa que se lamen deberían de prohibir este tipo de video“, “Se le ve la lengua blanca como que no se la lavo”, “Qué tristeza ver cómo una mujer se expone por tener dinero”, “Qué vulgares”, “¿Ahora eso se llama colaborar?”, “Que ejemplo para la juventud”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

