Los internautas explotan luego de confirmarse que Tekashi 6ix9ine no estará en los Premios Juventud 

A pocas horas de que comience la gala de los Premios Juventud, Univision anunció que Tekashi 6ix9ine no podrá presentarse en el show debido a recomendaciones de seguridad que se plantearon junto a las autoridades pertinentes.

“Sabemos que muchos fans están emocionados por la tan esperada participación de Tekashi 6ix9nine y Yailin ‘la más viral’ en esta edición de Premios Juventud en Puerto Rico. Luego de un profundo análisis de las preocupaciones mencionadas y de un trabajo muy cercano con las autoridades locales, la autoridad de distrito de convenciones de Puerto Rico, el departamento de seguridad pública de Puerto Rico y Univison concluyeron que el artista 6ix9nine no será parte del evento”, leyó Raúl González en un comunicado desde ‘Despierta América’.

Francisca agregó que estas medidas se toman debido al compromiso de priorizar la seguridad y bienestar de todas las personas que dirán presente en el espectáculo en el Coliseo de Puerto Rico.

Se esperaba que Tekashi 6ix9ine junto a Yailin ‘La más viral’ para presentar por primera vez en vivo el tema ‘Pa ti’, el cual estrenaron en colaboración hace pocas semanas. Ante este hecho que no permitirá ver a ambos artistas juntos en el evento, los internautas han encendido las redes sociales con sus comentarios.

“Usaron a Yailin y a 6ix9ine para promocionar los premios y ahora no le permiten presentarse”, “Queremos ver a Yailin y Tekashi cantar”, “Con Dios ni con los hijos de Dios no podrán. Yailin y 6ix9ine son bendecidos”, “Yo pagué un boleto hasta aquí Puerto Rico, solo para ver a la pareja del momento y ustedes me salen con que Yailin la más viral y Tekashi no van a participar no voy a ver nada y no voy a ir”, “Todos los dominicanos y mexicanos deberíamos dejar de seguir esta página y porque algo injusto lo que están haciendo con @yailinlamasviralreal y @6ix9ine” y “La falta de respeto con @yailinlamasviralreal no tiene límites. Una decisión de último minuto puede implicar muchas cosas, pero como casi todo el mundo está apostando al fracaso de ella no importa lo que haya que hacer para lograrlo” son parte de los mensajes que han dejado los internautas en una reciente publicación que hizo Premios Juventud a través de su cuenta de Instagram

Sigue leyendo: