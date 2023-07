Johnny Depp fue encontrado inconsciente en un hotel en Budapest

El actor Johnny Depp fue encontrado inconsciente en la habitación de un hotel en Hungría, por lo que su banda, Hollywood Vampires, tuvo que cancelar una presentación.

De acuerdo con el medio ABC, la estrella de ‘Pirates of the Caribbean’ estuvo festejando sus recientes triunfos, pero después sus amigos no supieron qué sucedió.

Una fuente cercana reveló que el actor ni siquiera podía salir a pie del hotel, por lo que llamaron a un médico.

“Todo lo que hemos escuchado es que Depp estaba que ni siquiera podía salir del hotel. También escuchamos que llamaron a un médico para ver si tenía algo peor o que simplemente estaban exagerando como se exagera con las estrellas de rock“, dijo.

Hollywood Vampires, formado en 2012 por Johnny Depp, Alice Cooper y Joe Perry, han estado visitando distintas ciudades de Europa desde hace seis meses.

“Todo estaba listo para el show: el escenario, el equipo… Ni siquiera se me ocurrió que podría haber un problema, sobre todo porque los miembros de la banda habían hecho la configuración de sonido durante la tarde”, agregó.

Hace unas semanas se reveló que pidió un préstamo de $10 millones de dólares para arreglar su casa ubicada en West Hollywood, ya que el juicio con su ex esposa Amber Heard le dejó problemas económicos.

