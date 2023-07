Riqui Puig asegura que fue maltratado por Xavi durante su estadía en el Barcelona: “No me iba a quedar en un club donde no me quisiera el entrenador”

El centrocampista español Riqui Puig ha lanzado una fuerte acusación contra el entrenador del FC Barcelona Xavi Hernández por actos de maltrato que sufrió durante su estadía en el conjunto catalán.

En una entrevista con el diario Sport, el elemento del LA Galaxy contó que Xavi no le permitió entrenar con el equipo, a pesar de tener un contrato vigente. Además, dijo que meses antes lo contactó para fichar con el Al-Saad de Qatar.

“Antes de acabar la temporada ya me dijo que no contaba conmigo. Con Laporta era diferente. Él siempre me decía que era de futuro, que me quedase, pero no me iba a quedar en un club donde no me quisiera el entrenador“, comentó.

“No hubo un buen trato porque no me dejó entrenar las primeras semanas. Si tengo contrato no me puede prohibir entrenar y eso es lo que me molestó más”, agregó.

Riqui Puig contó que eso lo llevó a pensar en salir del Barcelona, y buscar un equipo que si lo tomara en cuenta.

“Rápidamente tomé una decisión y encontré una salida. Me llamó dos veces para ir a Qatar, había una buena relación entre las familias“, comentó el jugador del equipo angelino.

A pesar del mal momento que vivió en el equipo español, el mediocampista confesó que no descarta la idea de volver al fútbol europeo.

“Es una idea que siempre tienes en la cabeza. Vine muy joven. Para coger la experiencia es brutal, pero no diría que no a ir a Europa“, aseguró.

Puig ha disputado 36 encuentros con Los Angeles Galaxy y ha logrado anotar siete goles y seis asistencias.

