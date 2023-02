Riqui Puig está feliz en la MLS: “De momento no echo de menos Barcelona y eso ya mucho decir”

El centrocampista español de Los Ángeles Galaxy, Riqui Puig, se ha adaptado de gran forma a su nueva vida en los Estados Unidos al punto de no extrañar Barcelona y estar “feliz” y entusiasmo por comenzar su segunda temporada en la MLS, esta vez desde el principio puesto que en la anterior llegó cuando el torneo ya había comenzado.

En una entrevista concedida a la agencia de noticias EFE, Puig repasó lo que fue su adopción al balompié estadounidense tras salir del conjunto azulgrana (dónde pasó toda su vida) para llegar al Galaxy, club de una liga que “no seguía mucho” pero en la que se siente felíz, al punto de no extrañar a su ciudad natal.

“Al principio sí me costó mucho porque estaba en un hotel y cuando estás en un hotel es más difícil adaptarte a la ciudad y a todo en general. Ahora que estoy en una casa desde enero estoy muy cómodo. De momento no echo de menos Barcelona, que ya es mucho decir… Y cada mes me vienen a visitar mis padres, mi novia o mis hermanos. La verdad es que ahora mismo estoy muy feliz“, expresó.

Sin embargo, el centrocampista no ha dejado de ser fanático del FC Barcelona y afirma que ve todos los partidos. También destaca lo mucho que han mejorado con Xavi Hernández como entrenador y afirma que el equipo puede pelear por todos los títulos está temporada.

“La suerte es que cuando acabamos el entrenamiento del Galaxy, hacia las 12 del mediodía, ahí empiezan los partidos. Así que antes de comer me pongo el fútbol en la tele. No me pierdo ni un partido“, indicó.

“Creo que este año el Barcelona está jugando muy bien. Lo dicen los números. Le han metido 7 goles en 22 partidos de liga. Es brutal. Es lo que le faltaba al Barcelona, mejorar en ese aspecto, porque ofensivamente siempre marca goles y crea muchas oportunidades”, agregó.

Sobre ese tema, cerró diciendo que el equipo está para ganar campeonatos “Creo que este año el Barcelona puede hacer cosas muy grandes”.

Riqui Puig se sorprendió con la MLS

Por otra parte, el español se destacó el gran nivel que tiene la MLS y afirmó que le sorprendió desde que llegó puesto que no seguía esta liga. Sin embargo, afirma que ya se siente adaptado y entendido que el estilo de juego es muy diferente tanto en la liga como en su club.

“Si soy sincero, era una liga que no seguía mucho cuando estaba en Barcelona por la diferencia horaria. Pero la verdad es que hay mucho nivel, hay jugadores técnicamente muy buenos”, argumentó.

“También son partidos mucho más físicos. Haces más kilómetros que en España. Mi primer partido aquí hice 14 kilómetros y nunca había hecho 14 kilómetros en un partido“, recordó.

“Luego te vas adaptando al estilo de juego porque no tienes tanto el balón como en el Barcelona, que acostumbras a tener el 60-70 % de posesión. Pero este es otro estilo que también me gusta porque son mucho de contras, de conducciones, de encontrar el espacio. De momento me estoy adaptando bien a la liga”.

Quiere ser campeón con LA Galaxy

Por último, el joven de 24 años fijó la meta más alta para este 2023 y afirmó que su objetivo es ser campeón en Estados Unidos. “Ganar la MLS es el objetivo principal para el grupo y también para mí. Vengo de un club ganador y no veo otra cosa que no sea ganar”.

“También tenemos que mejorar mucho a la hora defender. Si no podemos defender con el balón, tenemos que defender mejor posicionados y a la hora de ponernos en el campo para conseguir lo antes posible el balón”, analizó.

“Para mí, si el equipo va bien, creo que jugaré bien. Y si yo juego bien, el equipo también jugará bien“, sentenció.

