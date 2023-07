Confirmado: El nuevo proyecto de Adamari López será junto a Chiquibaby detrás del micrófono

Stephanie Himonidis “Chiquibaby” revela que a la hora de aceptar el trabajo en “Siéntese Quien Pueda” (Univision) puso un requisito que nunca había pedido anteriormente. Además, la presentadora confiesa la reacción que no esperaba tras su salida de Telemundo y que le ha llevado a preparar un proyecto detrás del micrófono junto con su comadre Adamari López.

“Soy muy adaptable, muy sencilla. Creo que me paso a veces de ser tan adaptable a los trabajos y me ajusto a los presupuestos, me ajusto a lo que hay, siempre y cuando esté en un proyecto que me guste y que me haga crecer ¿no? hasta cierto punto.

“Pero en esta ocasión para ‘Siéntese Quien Pueda’, sí -hice- una petición que nunca había pedido; dije, ‘¡oye, pero una cosita…!, ¡jejeje!, que quiero ir a recoger a mi hija a la escuela cuando empiece la escuela en agosto’; entonces, fue lo único que puse así como de requisito y me dijeron que sí, así que esperemos se cumpla”.

Chiquibaby no necesariamente dejará el show cuando Julián Gil regrese.

¿Hasta cuándo vas a estar en el show?

Depende del proyecto de él en México, no es mentira que se fue a un proyecto a México, una novela, entonces en el momento que él tome la decisión pues ya veremos cómo me podría yo adaptar al programa o cubrirlo cuando él no esté; pero bueno, eso está por verse.

Además, Stephanie planea un proyecto junto con su amiga Adamari Lopez, a petición del público.

“Desde mi salida de Telemundo, y también de la salida de Telemundo de ella, algo que no esperé que nos unían mucho en los proyectos, si yo salía en un lado me decían ‘¡oye!, pero jálate a tu comadre!’, o si hacemos un reel la gente nos decía, ‘nos gustan mucho juntas’, como que la gente nos ve juntas así que definitivamente sí nos gustaría hacer algo que tenga que ver de radio o podcast, juntas”.

¿Para cuándo sería?

Por ahora pusimos en pausa el proyecto que queremos hacer hasta que ella regrese de vacación, pero esperemos poderles dar una buena sorpresa pronto.

