Entrevista con Chiquibaby: su dolorosa salida de Telemundo y su exitoso regreso a Univision, por la puerta grande

Chiquibaby empezó su carrera en el mundo de las comunicaciones como locutora de radio. Su nombre se destacó siempre en la cadena Univision por su voz, su carisma y profesionalismo. Su camino, como era de esperarse, la fue llevando a conquistar nuevos retos y así llegó a Telemundo.

En la cadena hispana fue conductora de Un Nuevo Día y De Hoy Día, ambos programas matutinos de Telemundo. Azares del destino pusieron en stop su carrera televisiva, pese al cariño, la aceptación y el respeto del público. Su salida de Telemundo se sintió, los fans expresaron su descontento y al día de hoy siguen pidiendo su regreso a la pantalla chica.

En medio de todo esto, de sus victorias y sus derrotas, la radio siempre estuvo ahí. Chiquibaby es comunicadora, en donde quiera que se pare la mexicana sabe no sólo informar sino entretener, de ahí el éxito de su show radial. La industria la reconoce como tal, Stephanie Himonidis, su nombre real, es además ganadora de seis premios Emmy por su trabajo destacado en televisión y así también es una de las comunicadoras e influencers más reconocidas en el mercado hispano de EE.UU.

Adiós Telemundo, hola Univision

Conversamos recientemente con Chiquibaby sobre los cambios que ha tenido que enfrentar en su vida y sobre cómo su andar la ha llevado de nuevo a Univision, con su “Chiquibaby Show”, en donde es la presentadora y productora ejecutiva. Su programa de radio, sindicado desde 2015, actualmente se transmite de costa a costa en más de 100 ciudades de todo el país, el cual ahora forma parte también de Uforia Podcast Network.

En esta platica la mexicana se abrió por completo al reconocer que el día en el que Telemundo le confirmó que ya no formaba parte de la empresa definitivamente lloró. “Porque me quitaron de hacer algo que yo amaba y la gente se dio cuenta”.

“La gente se dio cuenta de que yo amaba lo que hacía en televisión y el que me lo quitaran sí me dolió, pero más que dormirme en un llanto dije, ok. Lo vi como una oportunidad… porque sí fue una oportunidad para estar con mi hija”, destacó Chiquibaby.

Los nuevos episodios del “Chiquibaby Show” están disponibles de lunes a viernes a las 6:00 a.m. hora del este en la aplicación Uforia de TelevisaUnivision y en las principales plataformas de podcasts.

