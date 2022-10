Angélica Castro mantiene el silencio ante la infidelidad de Cristián de la Fuente, pero envía mensaje de amor

Angélica Castro se mantiene firme como una roca en su hogar. Y debido al cumpleaños de su hija Laura, rompió el silencio en torno a su familia a través de Instagram, pero en ningún momento hizo referencia a a su esposo, padre de Laura.

Las palabras de amor de Angélica fueron exclusivas para Laura: “Muy feliz cumpleaños amor de mi vida”, dice la estrella de la televisión chilena. “Lau no tengo palabras para agradecer todo lo que me has regalado generosamente todos estos 18 años y 9 meses. Llegaste como un huracán de amor, energía, humor, resiliencia, empatía, propósito, alegría, luz , sabiduría y mucho más”.

También agregó palabras importantes en esta época tan dura que atraviesa a nivel personal: “Cada día me enseñas a apreciar todas las bendiciones que nos da la vida. Te adoro y admiro con el alma. A vivir al

máximo esta etapa maravillosa que comienza a partir de hoy. Un año cargado de lo mejor de lo

mejor para ti. Te lo mereces ❤️❤️❤️ Te amo hasta el infinito”.

Celebridades, amigas de Angélica respondieron al mensaje de amor que ésta le dedicó a su hija, sin hacer alusión al dolor que actualmente ésta puede estar atravesando y se dedicaron a enviarle mensajes de amor a la cumpleañera.

Sabemos por sus redes sociales, que en estos momentos Angélica se encuentra colaborando con la Teletón chilena, como todos los años. Ya que aún cuando la pareja suele radicar en Miami, tanto ella Cristián de la Fuente siempre están dándolo todo por su país.

Laura de la Fuente no ha hecho uso de sus redes sociales desde hace una semana, y tampoco se le ve compartiendo mensajes en relación a la difícil situación familiar que se ha desatado en su hogar. De momento sólo se sabe que la actriz chilena ha dejado de seguir en Instagram a su esposo. View this post on Instagram A post shared by Clary Castro de Ayala (@clarycastro)

Cristian por su parte se mantiene en silencio, no ha subido nada a sus redes sociales y además ha cerrado la opción de mensajes en Instagram, debido al alto grado de insultos y reclamos que ha recibido en su cuenta oficial, a raíz de la infidelidad comprobada y expuesta por las cámaras de Primer Impacto. View this post on Instagram A post shared by M E T R O P O L I T A N (@metropolitan_cl)

El video compartido por dicho programa de Univision ha recibido toda clase de mensajes y el que más se repite es el siguiente: “¡Al parecer hicieron trio!”, y es que ahí aparece el actor Juan Soler, en lo que el público describe como una actitud bastante “particular”. View this post on Instagram A post shared by Primer Impacto (@primerimpacto)

