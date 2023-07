Hijo de Camilo Sesto causa revuelo por posar de espalda en micro hilo de tanga

Camilo Blanes, hijo del cantante Camilo Sesto, nuevamente se volvió tendencia en las redes sociales por el hecho del cambio que ha ido registrando en los últimos meses, y ha sido la transformación física a la que ha decidido someterse, luego de mostrar un aspecto un poco femenino. Sin embargo, ya no llama la atención tanto como al inicio, solamente que sus atuendos terminan siendo muy llamativos.

Tiene más de 41,000 seguidores en la red social de la camarita, donde además se cambió el nombre a Sheila, y su usuario es @shelaw123. En la aplicación cuenta con 292 publicaciones y en todas se ve como una mujer, pues sale con cabello largo, lo que se presume que sea una peluca, aunque sus dientes se siguen llevando toda la atención.

Este fin de semana volvió a compartir una nueva foto donde sale maquillado y su melena ahora luce negra, al tiempo que lleva puesta una camisa rosada y un micro hilo de tanga del mismo tono, es así como presume el tamaño de su retaguardia.

Las personas que lo siguen en la plataforma se han tomado el tiempo para opinar, siendo así como varios de ellos han manifestado su preocupación por la salud mental de quien ahora se hace llamar Sheila.

“Tú sigue dejando entrar a gente a tu casa, que ya has visto… Te la han limpiado entera”, “Pobre niño rico y pobre madre”, “Hay de verdad que ya aburres, mucho seguro te vemos por curiosidad”, “Acabo de enterarme del robo. Igual la foto hay que entenderla… te han dejado en bragas”, “Yo respeto ese mundo, más no lo comparto, él no se aceptó en la otra vida”, “No entiendo esa foto. De frente sales con el pelo suelto y de espalda se ve el pelo recogido”, “Todos miran por ser hijo de CAMILO, si no nadie lo miraría”, “Tápate Sheila que te van a ver los vecinos”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

