Karol G cambió su look y podría estar inspirado en su novio Feid

La cantante Karol G este fin de semana sorprendió una vez más a sus fanáticos y no solamente por el hecho de haber asistido a la fiesta de cumpleaños de Selena Gómez, donde ambas simulan que se darían un beso en la boca. Esta vez se trata de su físico porque tomó la determinación de cambiar su tono del cabello.

‘La Bichota’ ha tenido una gran variedad de colores que en muchas ocasiones termina sorprendiendo a sus fanáticos, debido a que se lo ha cambiado a rubio, azul, rojo, rosado y ahora le agregó un toque verde en la parte de adelante, tonalidad por la que ha sido tildado su novio Feid, quien a menudo carga una pieza representándolo.

Fue a mediados del mes de junio cuando ambos tomaron la determinación de hacer pública la relación sentimental que sostienen. Sin embargo, no han ofrecido mayores detalles y muchos de sus fanáticos se preguntan cuánto tiempo llevarán juntos como pareja, aunque desde hace meses se venía rumorando por algunas pistas que iban dejando en Instagram.

El pasado lunes la intérprete de ‘S91’ se viralizó en las diversas plataformas debido a que salió posando junto a un director, lo que podría indicar que su aspecto físico sería para grabar un nuevo videoclip, aunque ella ha preferido no colgar nada en su perfil de la camarita.

“Tengo miedo por el cabello de la bichota”, “Cosmo y Wanda”, “Esos mechitos verdes están apuntando a algo”, “Más pistas de Cosmo y Wanda”, “Lo que pasa es que la envidiosa de Yailin en estos días se puso una peluca rosada, no entiendo, definitivamente no tiene creatividad”, “No me digan que se viene el video de tus gafitas”, “Una buena combinación tal como lucen Karol G y Feid”, “Ella se pone mejor cada día”, “Qué belleza”, “Ya perdimos a Karol, cuando se enamora se pinta el cabello de lo que más le guste al novio”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

