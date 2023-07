Irina Baeva asegura que no descarta la idea de emigrar a los Estados Unidos en un futuro: ¿Y Gabriel Soto?

Aunque hoy en día su carrera se encuentra en un punto muy bueno, Irina Baeva asegura que no descarta la idea de emigrar a los Estados Unidos en un futuro y buscar mejores oportunidades artísticas.

En entrevista para “Hoy”, la actriz señaló que, aunque no es un sueño inmediato, llegar a Hollywood sería una de las experiencias más especiales que podría vivir y espera que dentro de algunos años este sueño se le pueda cumplir.

“Nunca digas nunca. Obviamente no es algo que estoy buscando ahorita, pero claro que me gustaría. Una de las cosas más importantes para mí es nunca estancarme y sin duda alguna, si se me diera la oportunidad, no lo pensaría dos veces. Creo que sería una parte muy importante de esta búsqueda de crecimiento personal y profesional”, dijo Irina.

Para finalizar, la rusa aseguró que le encantaría que Gabriel Soto la acompañara en esta nueva aventura, pues sabe bien que con su compañía sería mucho más fácil adaptarse a todos los cambios a los que se tendría que enfrentar.

La promesa de Gabriel Soto

Pese a todas las críticas y rumores a los que se han enfrentado, Gabriel Soto e Irina Baeva demuestran que su relación amorosa es cada vez más fuerte y como evidencia de ello están las bellas palabras que él le dedicó en un programa de YouTube.

La pareja fue invitada hace algunos meses atrás al programa de “Pinky Promise”, en donde además de participar en todas las dinámicas, dieron fe de que su amor crece cada vez más y están convencidos que desean pasar el resto de su vida juntos sin importar lo que pase.

“Hoy te hago la promesa de volverte todos los días la mujer más feliz del mundo y darte todo mi amor y comprensión. Gracias por enseñarme tantas cosas, por querer tanto a mis hijas y por ser la mujer que eres”, le dijo Gabriel a Irina.

