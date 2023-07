Ralf Shucmacher lanza duro mensaje contra la carrera de Checo Pérez: “Tiene los días contados”

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez sigue recibiendo fuertes críticas con respecto a la temporada que está registrando en la Fórmula 1 por parte de algunas histórica figuras dentro del automovilismo mundial a pesar de mantenerse actualmente en la segunda posición de la clasificación general justo por debajo de su compañero de equipo y actual campeón mundial, el neerlandés Max Verstappen.

El más reciente en extender sus críticas contra el piloto mexicano es justamente el antiguo corredor alemán Ralph Schumacher, hermano del multicampeón mundial Michael Schumacher, quien detalló que resulta bastante obvio ver que la escudería Red Bull cambiará a Checo Pérez para la temporada 2024 de la categoría reina del automovilismo.

El analista de Sky Sports F1 detalló que el corredor azteca ha sido un piloto errático a lo largo de esta temporada, por lo que aseguró que la escudería austríaca no puede permitirse que los demás pilotos puedan acercarse a la segunda posición para poner en riesgo el triunfo absoluto en el campeonato de corredores y de constructores.

“El problema con Pérez es la consistencia. Se desempeña de manera demasiado errática y es posible que no sea lo suficientemente estable mentalmente. La diferencia con Max es demasiado grande y para mí sus días en Red Bull están contados”, expresó el piloto tapatío.

Estas declaraciones contradicen las palabras de Helmut Marko y de Christian Horner al asegurar que el mexicano terminará su contrato con Reb Bull. Sin embargo, Schumacher detalló que ninguno de estos directivos tienen los fundamentos necesarios para que Pérez se mantenga al lado de Verstappen, a pesar de haber ganado las únicas dos carreras que ha perdido su compañero.

“No es justo presionarlo, pero ciertamente en el futuro, cuando otros equipos se acerquen, Red Bull no puede darse el lujo de tener un piloto que sea claramente más lento que el otro. El equipo lógicamente está tratando de hacer creer a Pérez que su trabajo no está en peligro, pero no creo que Pérez vaya a pilotar para Red Bull el próximo año”, destacó Checo Pérez.

Actualmente Pérez se encuentra en la segunda posición de la clasificación general de la Fórmula 1 con un total de 171 puntos, justo por debajo de Verstappen con 281 tantos; el tercer lugar es para el español Fernando Alonso con 139 unidades cosechadas hasta ahora.

Sigue leyendo:

–Sergio Pérez sorprende a Red Bull al revelar su mayor sueño dentro de la Fórmula 1

–‘Checo’ Pérez terminó tercero en el GP de Hungría y Red Bull logró batir récord histórico

–Checo Pérez apunta a seguir consiguiendo resultados en el Gran Premio de Bélgica