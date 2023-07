Tom Cruise es señalado por el guionista Frederic Raphael de controlador y egocéntrico

El guionista Frederic Raphael, quien trabajó con Tom Cruise y Stanley Kubrick en la película ‘Eyes Wide Shut’, comentó que el actor es un controlador y egocéntrico.

De acuerdo con DailyMail, en el libro “Last Post” que lanzará el escritor, detallará cómo el protagonista de ‘Top Gun’ comenzó a tener vínculos con la cienciología, y por qué lo considera egocéntrico y controlador, pues dice que Cruise siempre lo ha tachado de mentiroso.

“Nadie me ha llamado mentiroso como lo ha hecho el clan Harlan y Tom Cruise, controlador egocéntrico, con quien no volví a hablar, aunque sí me ofreció un trabajo, después de terminar el rodaje; era mejor tenerme con correa corta, sin duda. A su vez, parece que él también necesita el control que encuentra en la Cienciología“, dijo.

Tom Cruise. Crédito: Ken Ishii | Getty Images

Frederic Raphael también criticó que su entonces esposa Nicole Kidman, protagonizara la película junto a Tom Cruise, pues cree que había una cuestión de negocio en ella.

“Algo de lo que se puede estar seguro es que independientemente de lo que cualquier dúo conyugal revele en público sobre su relación, raramente revelan secretos cruciales. ¿Honestamente pensaron que Cruise y Kidman estaban unidos por una pasión genuina, y no en una fusión profesional?”, escribió.

El escritor también arremetió contra Stanley Kubrick, pues asegura que el director intentó quitarle el crédito del guion del filme ‘Eyes Wide Shut’ hasta que el sindicato de escritores se metió a defenderlo.

Hasta el momento Tom Cruise no se ha pronunciado al respecto.

