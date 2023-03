Dicen que Tom Cruise no asistió a los premios Oscar para evitar encontrarse a Nicole Kidman

La entrega de los premios Oscar 2023 se desarrolló con un gran despliegue de estrellas, aunque contó con algunas llamativas ausencias. Entre ellas, la de Tom Cruise, cuyo último gran estreno, “Top Gun: Maverick”, compitió en la categoría a Mejor película y cosechó otras cinco nominaciones.

Si bien no logró alzarse con el máximo galardón, la película ganó el Oscar en el rubro de Mejor sonido, aunque su protagonista no estuvo allí para celebrarlo. Representantes del actor afirmaron que la estrella de Hollywood se encontraba en Europa rodando “Mission: Impossible: Dead Reckoning Part Two”, causa por la cual no habría podido unirse a la ceremonia. Sin embargo, las especulaciones respecto a los verdaderos motivos de su ausencia en la gala no se hicieron esperar. La destacada presencia de Nicole Kidman en la gran noche del cine no pasó inadvertida y fue señalada como un posible condicionante para que el actor rehusara participar de la velada de premios.

Una fuente reveló al medio Daily Mail: “Tom no estaba ahí porque Nicole estaba ahí, y él no quería un encuentro con ella”, según señaló el medio británico, lo que no hizo más que disparar los rumores en esa dirección.

En la alfombra roja se pudo ver a la actriz Nicole Kidman compartiendo un prolongado beso con su esposo Keith Urban, mientras posaba para los fotógrafos. Su asistencia se vio teñida por la llamativa ausencia de Tom Cruise, de quien se divorció hace 20 años.

LEE MÁS DE TOM CRUISE: