Carmen Villalobos levanta sospechas de un presunto embarazo tras un video compartido

La actriz Carmen Villalobos recientemente compartió un nuevo video en la red social de la camarita, donde cuenta con más de 22 millones de seguidores. A su vez, en el audiovisual sale con un vestido largo mientras demuestra el ritmo que lleva en la sangre, al tiempo que su abdomen no luce como de costumbre y las especulaciones sobre un supuesto embarazo no se han detenido.

La colombiana a finales del mes de junio tomó sus maletas porque su novio Frederik Oldendburg le tenía preparada una sorpresa y se trataba de las vacaciones que ambos terminaron tomando por el continente europeo. Villalobos fue compartiendo en Instagram parte de lo que fue su viaje y lo agradecida que se sentía por haber conocido lugares maravillosos.

“Hay que ser felices, mi gente bonita, no perfectos… ¡Recuérdenlo siempre!

Que terminen de pasar un maravillo jueves! Besitoooooos”, fue el mensaje que acompañó el video compartido en su perfil.

Los comentarios en la red social de la camarita no se hicieron esperar, y es que muchos de ellos coincidieron en que la colombiana estaría esperando la llegada de su primer bebé junto a su nueva pareja sentimental.

Sin embargo, otros aprovecharon para destacar que la actriz y presentadora de televisión ha dicho que no desea convertirse en madre, al tiempo que hasta la fecha no ha emitido declaraciones al respecto.

“Se te ve barriguita”, “Bebé en camino”, “¿Está embarazada?”, “Enseguida quedó preñada??? Cuánta calentura”, “Me recordaste a Britney Spears”, “Llevo un tiempo imaginando que está embarazad y en este video como que se puede ver un poco más o es una imagen óptica”, “Estás embarazada”, “Si está embarazada. Me parece que subió unos kilos. Le sienta bien. Todo está bien, está como ella quiere estar. Bella”, “Ella no quiere hijos, así que descartados el embarazo”, “Y parece ser hembra”, “Tal vez ha aumentado de kilos, porque ha estado viajando mucho, no descansar y comer mucho hincha a la persona”, “Bebé en camino…? Me das esa vibra hace un tiempo”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

