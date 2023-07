Lando Norris asegura que está apenado con Max Verstappen por romper su trofeo en el Gran Premio de Hungría

El Gran Premio de Hungría representó una de las carreras más emocionantes de la presente temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1 que tuvo como gran protagonista al neerlandés de la escudería Red Bull Racing, Max Verstappen; a pesar de esto, la competencia se terminó viendo opacada por un suceso bastante lamentable que tuvo como protagonista al piloto Lando Norris.

Lo que sucede es que el piloto de la escudería McLaren terminó rompiendo el trofeo de Max Verstappen durante la celebración de la competencia en lo que fue un lamentable accidente; el trofeo es una pieza única de porcelana que cuenta con un valor aproximado mayor a los $40,000 dólares.

El accidente con el trofeo de ganador ocurrió luego de que Norris lo golpeó con su botella de vino espumoso la plataforma en la que se encontraba el premio; esto generó que se cayera al suelo y se terminara rompiendo.

Esta acción generó que Lando Norris se convirtiera en víctima de fuertes críticas en su contra a pesar de haber sido un suceso accidental; especialmente porque los artesanos tardan seis meses en poder completar esta pieza de arte para el ganador de la carrera. El piloto británico se mostró bastante arrepentido y detalló que le pidió disculpas a Verstappen.

“Le pedí disculpas a Max. Sé que hice un par de bromas al respecto, que tal vez no debería haberlo hecho. Pero me siento mal. Si lo hubiera hecho con mi trofeo, ¡me habría enfadado!. Obviamente no tenía intención de hacer algo así. Y sé lo mucho que significa para los húngaros y que forma parte de su cultura”, expresó Norris.

Para finalizar, el piloto de McLaren aprovechó la oportunidad para pedirle una disculpa a todas las personas que trabajaron en la realización de este trofeo y aseguró que será mucho más cuidadoso en sus próximas celebraciones.

“Pido disculpas por ello y, obviamente, a la gente que puso el tiempo y el esfuerzo en todo para hacerlo. No era mi intención que ocurriera. Me aseguraré de tener mucho más cuidado la próxima vez que lo celebre. No hay ninguna razón por la que debería hacerlo, simplemente tendré un poco más de cuidado con lo que hago. Apartaré los trofeos y luego continuaré”, concluyó.

