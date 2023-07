Tekashi 6ix9ine y Yailin ‘la más viral’ presumen sus lujos y él le dice que “falta el embarazo”

Desde hace algunas semanas Yailin ‘la más viral’ y Tekashi 6ix9ine se han vuelto en un constante tema de conversación por el contenido que terminan haciendo público en las redes sociales y esta vez no fue la excepción porque va más allá de la nueva casa que él le regaló a ella en Miami, y es que compartieron una nueva foto en Instagram donde están presumiendo sus lujos.

Sin embargo, los internautas no le prestaron mucha atención a lo que había en la galería de imágenes compartida en una cuenta que supera los 25 millones de seguidores, y es que muchos quedaron atónitos tras el particular pie de foto que escribió.

“Solo falta el embarazo“, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Los internautas no se detuvieron y de manera inmediata comenzaron a opinar por las particulares palabras del rapero, y es que algunos rechazaron lo que dijo, debido a que ella se la pasa más en Estados Unidos que en República Dominicana, país en el que vive su pequeña de tan solo unos meses de nacida.

Además, algunos lo tomaron como burla el hecho de nada más pensar que Anuel AA y Tekashi lleguen a tener hijos que se conviertan en hermanos, todo después de la enemistad registrada hace unas semanas a través de las historias de Instagram.

“¿Embarazo para qué? Para que lo dejen botado como ella deja botada a Cata y tú a tus hijas?”, “Like si crees que esta pareja no combina”, “Like si crees que esto no va a durar mucho tiempo”, “Like si piensas que Yailin se ve mejor que cuando estaba con Anuel”, “Si ni cuida a Cattleya mucho menos va a cuidar un bebé con 6ix9ine. Capaz se va con otro”, “se imaginan que el hijo de 6ix9ine y la hija de Anuel sean hermano, se murió el diablo”, “Lo que más me gusta de 69 es que él la pone en el mismo nivel o más para arriba de él siempre”, “Yailin parece que es de plástico”, “Hay un poco de foto en el Photoshop”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

