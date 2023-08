Fans de Taylor Swift provocan microsismo durante concierto en Seattle

La cantante Taylor Swift fue noticia nuevamente con su gira The Eras Touraunque, esta vez, no por agotar un concierto en tiempo récord, sumar nuevas fechas o sus looks arriba del escenario, sino por un hecho que dejó atónitos a todos los espectadores. Este fin de semana, en su show realizado en la ciudad de Seattle, la norteamericana desencadenó una actividad sísmica real cuando puso a bailar a todo el estadio.

Su fecha en el Lumen Field en la ciudad de Seattle (que tiene una capacidad para alrededor 72,000 personas) rompió el récord de asistencia, desencadenando uno de los hechos más sorprendentes que, sin dudas, quedarán en el recuerdo de todos. Los swifties (así se les llama a los fanáticos de esta artista) parece que se tomaron muy a pecho su consejo cuando la cantante los invitó a “sacudir” sus caderas y la actividad conjunta provocó un movimiento sísmico equivalente a un terremoto de magnitud 2.3, según explicaron los expertos.

Si bien muchos responsabilizaban a su hit “Shake It Off” como el culpable de desencadenar esta situación, lo cierto es que los expertos en la materia aseguran que no fue ninguna canción específica la responsable de las vibraciones sino la conjunción de la música, los altavoces, los vítores, el baile de los espectadores y los saltos los que “se hunden en el suelo y pueden sacudirlo”.

La sismóloga de la Universidad de Western Washington, Jackie Caplan-Auerbach, examinó este fenómeno que los fanáticos definieron como un “terremoto rápido” y lo comparó con un suceso similar ocurrido en 2011, provocado por los fanáticos de fútbol americano de los Seattle Seahawks, después de un touchdown de Marshawn “Beast Mode” Lynch. “Realmente no quiero entrar en una pelea entre los fanáticos de los Seahawks y los swifties, pero diré que los swifties tienen las de ganar. Esto fue mucho más grande que el Beast Quake en términos de la amplitud bruta de la sacudida, y duró mucho más, por supuesto”, dijo la profesional.

Si bien Taylor Swift no reconoció públicamente la actividad sísmica, sí habló de lo animados que fueron sus shows en esa ciudad, agradeciéndole a todos los que asistieron. “Seattle, ese fue realmente uno de mis fines de semana favoritos. Gracias por todo. Todos los vítores, gritos, saltos, bailes, cantos a todo pulmón”, escribió la cantante en Instagram después del show.

