Gobernador de New Hampshire cree que Trump no aceptará el resultado de las primarias del GOP si es derrotado

Chris Sununu, gobernador republicano del estado de New Hampshire, afirmó recientemente que Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, no será el candidato ganador de las primarias del Partido Republicano (GOP, por sus siglas en inglés) y que probablemente no aceptará el resultado de las primarias si llega a perder. Así lo reseñó el portal de noticias The Hill.

En una entrevista concedida al programa de radio de Hugh Hewitt, Sununu afirmó que no piensa que Trump vaya a aceptar la derrota “calmadamente”.

“Miren (a Trump) luego de que pierda. No creo que se vaya a ir calmadamente. Es una especie de bebé llorón en ese sentido. ¿Han visto sus discursos?“, dijo el gobernador de New Hampshire.

Pese a estas declaraciones, Sununu aseguró que, en el caso de que Trump gane las primarias del GOP, lo apoyará.

“Voy a apoyar al (candidato) republicano: no hay dudas al respecto de eso“, aseveró Sununu.

De acuerdo con información de The Hill, Sununu se ha convertido en un crítico del expresidente Trump, e incluso ha llegado a decir: “Voy a asegurarme de que Trump no sea el candidato”, refiriéndose a las elecciones presidenciales que se celebrarán en el año 2024.

Pese a la predicción de Sununu, las encuestas actuales dan al expresidente Trump una ventaja considerable sobre los otros competidores en las primarias republicanas.

De acuerdo a una encuesta nacional de la cadena NBC News, el 51% de republicanos votaría por el exmandatario Trump en las primarias para elegir al candidato republicano en las elecciones presidenciales de 2024. Esto lo pone muy por encima de otros candidatos como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien solo sumó 22% de intención de voto. Este sondeo fue llevado a cabo entre el 16 y el 20 de junio.

De hecho, Jeff Horwitt, de la encuestadora Hart Research Associates, aseguró, según reseñó el portal de noticias Deutsche Welles, que el apoyo a Trump creció después de que el exmandatario fuera acusado por organismos federales debido al mal manejo de documentos clasificados.

Actualmente, el expresidente Trump enfrenta 42 cargos por mal manejo de documentos clasificados en su residencia privada en Florida, Mar-a-Lago.

