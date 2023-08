Kamala Harris opina que es “ridículo” tener que aclarar que la esclavitud en EE.UU. no tuvo aspectos positivos

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, cuestionó este lunes las nuevas directrices educativas del estado de Florida que plantean enseñar a los estudiantes de las escuelas públicas cómo las personas esclavizadas se beneficiaron de la esclavitud. Así lo reseñó el portal de noticias The Hill.

Harris opinó, en una entrevista ofrecida este lunes a Linsey Davis en ABC News, que le parecía “ridículo” tener que aclarar que la esclavitud en EE.UU. no tuvo aspectos positivos.

“Casi parece ridículo tener que decir lo que dije, que las personas esclavas no se beneficiaron de la esclavitud. Hay unos supuestos líderes, extremistas, que están intentando generar un debate innecesario en nuestra nación con la intención de tratar de dividirnos como americanos. Deténganse“, dijo Harris en la entrevista, la cual fue reseñada por The Hill.

Asimismo, la vicepresidenta estadounidense desestimó que sus críticas se trataran de una “posición ideológica”.

“Creo que se trata de si uno decide hablar sobre los hechos y la verdad o no. De hecho, es muy simple: no creo que se trate de un debate ideológico, el decir que la gente esclava no se benefició de la esclavitud, punto“, aseveró.

De acuerdo con The Hill, Harris se ha convertido en una de las principales críticas de las nuevas directrices educativas en Florida, e incluso ha acusado al Departamento de Educación del estado, así como a Ron DeSantis, gobernador de la entidad, de querer crear una “historia revisionista”.

De acuerdo con información de NBC News, las nuevas normas de la Junta de Educación del Estado de Florida incluyen afirmaciones que señalan que “los esclavos desarrollaron habilidades que, en algunos casos, podían aplicarse en beneficio personal”, según un documento de 216 páginas publicado por el estado.

Aunque el gobernador Ron DeSantis ha afirmado que no estuvo involucrado en estos nuevos lineamientos por parte de la Junta de Educación, sí ha señalado que las mismas no fueron elaboradas de forma política.

“Creo que lo que están haciendo es que probablemente mostrarán a algunas personas que eventualmente utilizaron, ya sabes, ser herrero para hacer otras cosas más adelante en la vida”, continuó refiriéndose a las personas esclavizadas. “Estos eran eruditos que reunieron esa información. No fue algo hecho políticamente”, dijo DeSantis, según NBC News.

