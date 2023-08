Lili Estefan se confiesa con Javier Ceriani aún cuando admite que Raúl de Molina podría enojarse con ella: Chisme No Like

El profesionalismo y el carisma de Lili Estefan se equiparó a la astucia y de Javier Ceriani, quien lo preguntó todo, no dejó nada en el tintero y de ahí también gran parte del éxito de Chisme No Like junto a Elisa Beristain