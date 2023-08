¿Llegará a la MLS? El español Sergio Ramos se encuentra sin equipo

El español Sergio Ramos se encuentra sin equipo. Y es que el futuro del defensor sigue siendo un misterio luego de no renovar su contrato con el París Saint-Germain (PSG) al final de la pasada temporada

Según reportó el medio español “Mundo Deportivo”, Ramos podría seguir esperando la llamada del Inter Miami para jugar en la Major League Soccer (MLS).

Asimismo, “Mundo Deportivo” comenta que el objetivo principal del ex capitán del Real Madrid es marcharse al Inter Miami, donde podrá seguir jugando con Lionel Messi, con quien compartió las pasadas dos temporadas en el PSG.

Por otro lado, el diario AS reporta que uno de los otros posibles destinos del sevillano sería LAFC, equipo donde jugó su excompañero en el Real Madrid Gareth Bale.

Sergio Ramos durante el partido contra el Bayern de Múnich. Crédito: Getty Images

Regresar al Sevilla tampoco sería una opción, ya que el propio club negó estar interesado en los servicios del central. “A día de hoy Sergio Ramos no es ninguna opción. Nosotros tenemos buena relación con René. Pero en relación a Sergio no hay ninguna conversación. Es un grandísimo jugador que se ha criado en nuestra cantera, pero a día de hoy no es una opción para el Sevilla”, aseguró José María del Nido Carrasco, Vicepresidente de la entidad sevillista.

Desde Arabia Saudita también se mostró interés pero no fue más allá, así que la MLS quedaría como la última opción para Sergio Ramos.

